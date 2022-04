Produktpflege: MagSafe-Akku und -Ladegerät erhalten Firmware-Updates

Apple selbst nimmt für den unter dem Namen „Externe MagSafe Batterie“ gehandelten Huckepack-Akku für das iPhone stolze 109 Euro. Das schlichte MagSafe-Ladegerät mit USB-C-Anschluss ist beim Hersteller direkt für 45 Euro zu haben. Wer zwar auf Originalzubehör setzen, aber dennoch Geld sparen will, kauft diese Geräte besser bei einem alternativen Anbieter. So muss man für Apples MagSafe-Charger auch bei seriösen Drittanbietern in der Regel weniger als 40 Euro bezahlen und den Akku gibt es meist schon 20 Euro günstiger als die 109 Euro, zu denen er im Apple Onlineshop angeboten wird.

Eins muss man Apple lassen. Offizielles Zubehör wie der MagSafe-Akku oder auch das MagSafe-Ladegerät schwebt preislich zwar teils in komplett anderen Sphären wie vergleichbare Geräte von Drittanbietern, langfristige Produktpflege ist in den diesbezüglich aufgerufenen Preisen alledings enthalten. Aktuell hat Apple beispielsweise die Software seines MagSafe-Akkus auf Version 2.7.b.0 angehoben.

