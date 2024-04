Smarthome-Luftreiniger verknüpft Lüfterleistung mit Apple Health

Der Luftreiniger WELOV P200 Pro weckt unser Interesse in verschiedener Hinsicht. Zum einen ist das Gerät mit dem Matter-Standard kompatibel und lässt sich somit auch in HomeKit-Umgebungen einbinden. Besonders spannend klingt allerdings das Versprechen des Herstellers, dass der Luftreiniger mit Apple Health kommuniziert, um den Lüfterpegel an die persönlichen Schlafgewohnheiten anzupassen.

Ohne das Gerät mit eigenen Augen gesehen zu haben, wollen wir der Apple-Health-Integration aber fürs erste auch nicht zu viel Gewicht zusprechen. Was gut klingt, kann auch die einfache Übernahme der hier festgelegten Schlafenszeiten sein, die man ansonsten wohl ebenso gut auch direkt im Gerät speichern kann. In der Produktbeschreibung des Herstellers ist jedoch tatsächlich von einer Synchronisierung der Schlafgewohnheiten die Rede und eine Beispielgrafik zeigt, wie die Leistung der Lüfter dynamisch an die jeweiligen Schlafphasen angepasst wird.

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass der Hersteller unterschiedliche Filtereinsätze für seinen Luftreiniger anbietet. Alle drei Filter arbeiten über drei Stufen hinweg und nach dem H13-Standard. In der Standardausführung liegt der Fokus dabei auf unangenehmen Gerüchen und Allergenen, der violette Toxin-Filter ist speziell für die Verwendung in neuen Wohnungen und die Minimierung von Formaldehyd-Belastung ausgelegt, eine dritte, gelbe Variante zielt auf die Verwendung in Haushalten mit verstärkter Belastung durch Tierhaare und Hautschuppen.

Für Räume zwischen 30 und 140 Quadratmetern

Der WELOV P200 eignet sich für die Verwendung in Räumen mit einer Größe zwischen 30 und 140 Quadratmetern und wird über WLAN ins Hausnetz und die korrespondierende Hersteller-App eingebunden. An der Oberseite des Geräts befindet sich ein Display für die Anzeige der aktuellen Luftqualität und Funktionsweise. Von dort aus lassen sich auch die Leistung der Lüfter und die unterschiedlichen Betriebsmodi alternativ zur Bedienung über die App steuern.

Bislang nur in den USA verfügbar, ist der WELOV P200 dort mit einem Preisschild von 200 Dollar ausgezeichnet, aber schon für 110 Dollar zu haben. Ersatzfilter können einzeln für 40 Dollar und im Doppelpack für 60 Dollar bestellt werden.