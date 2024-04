Für unterwegs: Kombi-Ladegerät für iPhone und Apple Watch nur 18 Euro

In den Kommentaren zu unserem Artikel über das Mini-Ladegerät Twelve South ButterFly 2 wurde eine Empfehlung gepostet, die wir hier direkt nochmal als separaten Beitrag an euch weitergeben wollen. Mit der Reise-Ladestation von Lisen bekommt ihr ein Kombi-Ladegerät für das iPhone und die Apple Watch, das in Verbindung mit zwei Aktionscodes gerade nur 17,99 Euro kostet.

Beachtet bitte, dass wir nicht wissen wie lange die Aktion läuft und in welchem Umfang der Artikel zu diesem Sonderpreis auf Lager ist. Aktuell werden auf der Produktseite jedenfalls ein Coupon über 35 Prozent Rabatt und ein weiterer Gutschein über 5 Prozent Preisabzug angezeigt, den den regulären Preis von 29,99 Euro an der Amazon-Kasse auf 17,99 Euro reduzieren.

Lisen zufolge handelt es sich bei dem Ladegerät um die neueste, erst in diesem Jahr erschienene Überarbeitung seines MagSafe-Ladetellers, der anfangs ausschließlich für das iPhone konzipiert war. Jetzt kann man den Standfuß des Ladetellers zusätzlich auch als Ladegerät für die Apple Watch verwenden. Anstelle des iPhones lassen sich mit dem Zubehör auch die AirPods mit drahtloser Ladehülle mit Strom betanken.

Der Produktbeschreibung zufolge ist das Ladegerät nicht nur so konzipiert, dass es sich bei der Verwendung deutlich weniger erwärmt, als bei Produkten anderer Hersteller der Fall. Zudem soll die Ladefunktion automatisch stoppen, wenn der Akku eines verbundenen Geräts vollständig aufgefüllt ist. Beides sollte sich positiv auf die Lebenszeit der damit geladenen Akkus auswirken.

Es gilt zu beachten, dass bei diesem Preis kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Hier müsst ihr selbst noch einen Ladeadapter für die Steckdose beisteuern, der mindestens 18 Watt Ausgangsleistung liefert. Ein für den Anschluss benötigtes, mit Stoff ummanteltes Kabel von USB-C auf USB-A liegt mit anderthalb Metern Länge beim Kauf des Ladegeräts allerdings bei.