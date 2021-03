Smarter Türöffner: Nuki Box für Mehrparteienhäuser startet

Die in Graz ansässige Nuki GmbH werden die meisten Anwender durch das HomeKit-Türschloß Nuki Smart Lock kennen, mit der Nuki Box bietet der Anbieter nun auch eine Lösung für Hauseingangstüren in Mehrparteienhäusern an, die berechtigte Bewohner schlüssellos in das Gebäude lässt.

Die Nuki Box wird direkt am elektrischen Türöffner verbaut und bringt ein eigenes GSM-Modul mit. Sie benötigt also keine zusätzliche Datenverbindung, zum Beispiel per WLAN. Ab sofort ist das Produkt, das bisher nur im Großkundenbereich angeboten wurde, auch für Endkunden verfügbar.

Arbeitet direkt am elektrischen Türöffner

Anders als der Nuki Opener nimmt die Nuki Box dabei nicht mehr den „Umweg“ über die Gegensprechanlage eines Bewohners, sondern kann zur Nutzung durch alle Hausbewohner konfiguriert werden. Der Anbieter erklärt:

Für Wohnungstüren gibt es das Nuki Smart Lock, mit dem Nuki Opener ist zusätzlich eine Steuerung der Hauseingangstür über die Gegensprechanlage in der Wohnung möglich. Die Nuki Box öffnet wie der Opener ebenfalls die Haustür, wird jedoch nur einmalig für alle Bewohner direkt an der Klingelanlage der Hauseingangstür installiert. Wurde die Box eingerichtet, können Bewohner die Hauseingangstür automatisch bei Annäherung oder über die App öffnen.

Die Datenübertragung erfolgt über eine integrierte eSIM mit einer 5-Jahres-Flatrate. Aber auch im Anschluss muss niemand Sorge vor hohen Gebühren haben – aktuell liegen die Tarife bei unter einem Euro pro Monat.

Ein Administrator, mehrere Bewohner

Für jede Nuki Box gibt es einen Administrator, der wiederum einzelne Konten für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses einrichtet. Diese steuern die Nuki Box dann wie ein Nuki Smart Lock aus der App heraus, nehmen individuelle Einstellungen vor und erteilen eigene Zugangsberechtigungen.

Die Nuki Box ist ab sofort zum Preis von 349 Euro erhältlich, eine Datenflatrate für fünf Jahre ist im Preis enthalten.