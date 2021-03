Ladevorgang startet Bahnhofsuhr: Per Kurzbefehl zur Zeitanzeige

Zeit für einen kurzen Nachtrag zu unserem Artikel über die Schweizer Bahnhofsuhr beziehungsweise ihrer digitalen iPhone-Version, die nun wieder im App Store verfügbar ist und sich kostenlos auf iPhone bzw. iPad laden lässt.

Wie einige Leser in den Kommentaren zum Eintrag angemerkt haben, nutzen diese die Kurzbefehle-Applikation, um die Uhr beim Einstellen des iPhones in das Ladedock automatisch zu starten. Ein ganz netter Kurzbefehl, den wir an dieser Stelle schnell verschriftlichen, gleichzeitig aber auch auf die Einschränkungen hinweisen wollen, die bei der Nutzung dieser Automation in Kauf genommen werden müssen.

iPhone muss entsperrt sein

So startet die im Kurzbefehl ausgewählte App nur dann, wenn das iPhone bei Verbindung mit der Stromquelle bereits entsperrt ist. Der eigene Blick muss das Face-ID-Modul des iPhones also zumindest kurz getroffen haben. Wer damit leben kann, navigiert sich in die auf dem iPhone vorinstallierte Kurzbefehle-Applikation und erstellt eine neue „persönliche Automation“.

Dafür wird die Kurzbefehle-Applikation geöffnet und der mittlere Tab „Automationen“ betreten. Hier wählt man das Plus-Symbol aus und im nächsten Schritt die „persönliche Automation“.

Neue „persönliche Automation“ erstellen…

Diese soll greifen, wenn das Ladegerät erkannt wird – in der nun angezeigten Liste kommt die Option „Ladegerät“ relativ weit unten, ihr müsst also ein Stückchen scrollen. Wählt hier „verbunden wird“ und fügt nun eine Aktion hinzu, die dann gestartet werden soll.

Hier benötigen wir die Aktion „App öffnen“, die am besten durch die Suche im Eingabefeld aufgerufen wird. Sucht hier nach „App öffnen“, wählt die gleichnamige Aktion unter den Suchergebnissen aus und legt dann fest, welche App genau geöffnet werden soll. Im Fall der Bahnhofsuhr währe dies die MONDAINE-App. Fertig.

Ist die Automation wie beschrieben erstellt, startet das iPhone die Bahnhofsuhr nun beim Einstellen in das Qi-Ladedock.