Skype wird werbefrei: Microsoft entfernt alle Anzeigen vollständig

Microsoft hat eine neue Vorabversion des VoIP-Dienstes Skype verteilt und nimmt in der so genannten Insider-Version 8.125 einige wichtige Änderungen vor. Die bedeutendste Neuerung ist die Entfernung der Werbeanzeigen von der gesamten Plattform. Dies soll die Benutzererfahrung verbessern und die Nutzung des in zurückliegenden Jahren sehr populären Messengers angenehmer machen.

Komplett werbefreie Nutzung

Microsoft gibt an, dass die Skype-Plattform fortan komplett werbefrei betrieben werden soll. Dies betrifft sowohl die Skype-Kanäle als auch die gesamte Anwendung. Nutzer können somit ohne störende Werbung kommunizieren und surfen. Das Unternehmen reagiere damit auf das Feedback der Anwender und möchte eine klarere und benutzerfreundlichere Umgebung bieten.

Zusätzlich wurde die KI-Bildgenerierung überarbeitet. Nutzer können nun direkt im Chatfenster Bilder erstellen. Der Zugang zu dieser Funktion wurde vereinfacht, sodass sie leichter vom Chatfenster oder der oberen Leiste aus aufgerufen werden kann. Die Benutzeroberfläche sei intuitiver gestaltet und die erstellten Bilder lassen sich nun durch Anklicken vergrößern. Auch die Navigation wurde verbessert, etwa durch einen neuen Zurück-Button auf der Ideen-Seite.

Einfachere Anmeldung und Fehlerbehebungen

Das Update führt auch die OneAuth-Integration für iOS ein, die bereits für Android verfügbar ist. OneAuth ersetzt das alte Anmeldesystem und ermöglicht die automatische Anmeldung bei Skype, wenn man bereits bei anderen Microsoft-Anwendungen wie Teams angemeldet ist. Dies soll den Anmeldeprozess vereinfachen, da kein erneutes Eingeben von Zugangsdaten nötig ist.

Neben diesen größeren Änderungen enthält das Update auch mehrere Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. So wurde beispielsweise ein Problem behoben, bei dem einige Nutzer keine Medien senden konnten, wenn sie mit einem 5G-Netzwerk verbunden waren. Auch der Fehler, dass auf iOS-Geräten der Klingelton zu hören war, Anrufe jedoch nicht angenommen werden konnten, wurde behoben. Zudem wurden Probleme mit fehlenden Benachrichtigungen auf einigen Mobilgeräten adressiert.

Im App Store wird Skype derzeit noch in Version 8.124 angeboten – die generelle Freigabe der neuen Insider-Version wird in Kürze erfolgen.