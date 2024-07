Google Maps: Neue AR-Funktionen und erweitertes Waldbrand-Tracking

Der Suchmaschinen-Betreiber Google hat angekündigt, seinen Karten neue Augmented-Reality-Funktionen spendieren zu wollen und das schon länger verfügbare Tracking von Waldbränden auf 15 neue Länder in Europa und Afrika auszuweiten.

Neue Augmented-Reality-Funktionen

Die neu eingeführten Augmented-Reality-Funktionen sollen Nutzern ermöglichen, Orte auf eine neue Art zu erkunden und Aktivitäten zu finden. Passend zu den Olympischen Spielen sollen die neuen Technologien jetzt erst mal in der französischen Hauptstadt zum Einsatz kommen und dort Besuchern und Einheimischen dabei helfen, ein vergangenes Paris zu entdecken.

Sucht man in Google Maps nach Orten, die Augmented-Reality-Inhalte anbieten, offeriert die Google Maps-App zukünftig neue „AR Experience“-Icons, die sich durch das Anheben des Gerätes aktivieren lassen und zusätzliche Informationen in der Kamera-Ansicht der Mobilgeräte anzeigen.

Die Augmented-Reality-Inhalte sollen es möglich machen, sich etwa in die 1900er Jahre zurückversetzen zu lassen, um architektonische Entwürfe des Eiffelturms oder Pavillons der Weltausstellung entlang der Seine zu sehen. Interaktive Infokarten sollen dabei weiterführende Informationen zur Geschichte und Kultur dieser Sehenswürdigkeiten bieten.

Auch Apple hatte das eigene Karten-Angebot in Paris erweitert und bildet ausgesuchte Sportstätten und Sehenswürdigkeiten dort nun mit besonders detaillierten 3D-Modellen ab.

Erweitertes Waldbrand-Tracking

Neben den Augmented-Reality-Experimenten wurden die Google Maps auch um neue Karten-Funktionen ergänzt, die Google als direkte Reaktion auf die steigenden Waldbrandgefahren weltweit verstanden haben will. So hat Google das Tracking von Waldbrandgrenzen nun auf 15 neue Länder in Europa und Afrika ausgeweitet.

Zu den berücksichtigten Gebieten gehören unter anderem die griechischen Inseln Kos, Chios und Kreta sowie die spanische Region Extremadura, wo Waldbrände derzeit eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Google betont: In den letzten 50 Jahren habe sich das brandgefährdete Gebiet in Europa verdoppelt.

Dank künstlicher Intelligenz könne Google detaillierte Informationen zu Waldbrandgrenzen in der Suche und in Maps sowie durch ortsbasierte Push-Benachrichtigungen bereitstellen. Diese Funktion werde nun in den folgenden Ländern eingeführt: Andorra, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Zypern, Frankreich, Griechenland, Italien, Kenia, Monaco, Montenegro, Portugal, Ruanda, Slowenien, Spanien und der Türkei.