Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Sachsen startet

Seit wenigen Minuten ist der Wahl-O-Mat für die anstehende Landtagswahl in Sachsen online und auch im App Store verfügbar. Politisch interessierte Menschen können diesen sowohl über die offizielle Website wahl-o-mat.de aufrufen als auch aus Apples Software-Kaufhaus laden und sich so auf die Wahl in einem Monat vorbereiten.

38 Thesen wollen bewertet werden

Der Wahl-O-Mat hilft Wählerinnen und Wählern dabei zu ermitteln, welche der 19 zur Wahl zugelassenen Parteien den persönlichen politischen Positionen am nächsten stehen.

Der Wahl-O-Mat basiert auf 38 Thesen, zu denen alle Parteien, die zur Landtagswahl in Sachsen antreten, Stellung genommen haben. Nutzer bewerten diese und können so die persönlichen Schnittmengen mit den Parteien ermitteln.

Das Projekt wird von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) angeboten.

Seit seiner Einführung im Jahr 2002 wird der Wahl-O-Mat regelmäßig vor Wahlen auf Bundes- und Landesebene sowie vor der Europawahl eingesetzt und hat sich als wichtiges Instrument im Vorfeld von Wahlen etabliert.

Bei der letzten Landtagswahl in Sachsen im Jahr 2019 wurde der Wahl-O-Mat knapp 590.000 Mal genutzt, was die Relevanz dieses Tools zur politischen Information unterstreicht.

Zum diesjährigen Start des Wahl-O-Mat testeten führende Politikerinnen und Politiker von sieben der zur Wahl stehenden Parteien das Online-Angebot im Rahmen einer Pressekonferenz in Dresden.

Auf Sachsen folgt Thüringen und Brandenburg

In Sachsen wird der neue Landtag am 1. September 2024 gewählt. Der Wahl-O-Mat zu den Landtagswahlen in Thüringen, der ebenfalls am 1. September über die Bühne geht, wird am 6. August starten. Das Info-Angebot zu den Landtagswahlen in Brandenburg, wo erst am 22. September 2024 gewählt wird, wird am 26. August online gehen.