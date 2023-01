SkyFi: Neue App bietet hochauflösende Satellitenbilder zum Kauf an

Die Möglichkeit, die Erstellung hochauflösender Satellitenbilder zu beauftragen, um diese anschließend zu kaufen, existiert im Netz schon länger. Mit der iPhone-Applikation SkyFi wird diese nun jedoch deutlich zugänglicher als bislang.

Der neue App Store Download gestattet den Kauf von aktuellen Satellitenbildern und die Buchung von Satellitenkapazitäten, um bestimmte Bereiche der Weltkugel tagesaktuell ablichten zu lassen.

Archiv-Bilder und neue Fotoaufträge

In der SkyFi-Applikation können interessierte Käufer wählen, in welchem Zeitraum die Bilder angefertigt werden, welche Bewölkung gerade noch akzeptabel ist und ob die Aufnahmen am Tag oder in der Nacht erfolgen sollen. Auf Wunsch lässt sich zudem auch die Anfertigung eines Videos sowie einer multispektralen Ansicht beauftragen.

SkyFi unterscheidet dabei zwischen bereits verfügbaren Satellitenbildern die, je nach Auflösung, zu Stückpreisen ab 20 Dollar zum Kauf angeboten werden und neu erstellten Bildern, die bereits ab 175 Dollar verfügbar sind.

SkyFi und Google Earth im Vergleich

Neue Bilder ab 180 US-Dollar

Die Preise variieren allerdings massiv: Eine 25-Quadratkilometer-Aufnahme aus dem Himmel über Berlin kostet aktuell mindestens 185 Dollar. Wer Wert darauf legt, mit höchster Priorität bedient zu werden, Muss eine zusätzliche Express-Gebühr von 368 Dollar entrichten. Die Kosten für ein 60 Sekunden langes Video einer 100 Quadratkilometer großen Fläche mit höchster Priorität belaufen sich auf satte 1972,50 Dollar – vor Steuern versteht sich.

Die SkyFi-App ist damit vielleicht nicht das preisgünstigste Angebot am Markt, gehört allerdings definitiv zu einem der transparentesten und versteckt seine Preislisten nicht hinter Großkunden-Hotlines, sondern zeigt diese schon während des Stöberns in der App an. Und Stöbern lässt sich im neuen Download auch ohne Benutzer-Account.