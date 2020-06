Skullcandy startet mit 4 True-Wireless-Hörern ab 80 Euro

Skullcandy geht den Markt für „True Wireless“-Ohrhörer aggressiv an. Der Hersteller bringt gleich vier neue Produkte in dieser Kategorie an den Start, die allesamt mit der Tracking-Technologie von Tile ausgestattet sind und sich somit per App orten lassen. Preislich geht es mit dem Sesh Evo bereits bei 79,99 Euro los. Alle vier neu vorgestellten Ohrhörer-Modelle sollen noch im Laufe des Monats im Handel erhältlich sein.

Vollständig kabelloser In-Ear-Hörer.

24 Stunden Akkulaufzeit + Rapid Charge.

Schweiß-, wasser- und staubresistent (IP55).

Steuerung von Mikrofon, Anrufen, Musik und Lautstärke.

Beide Ohrhörer können auch einzeln verwendet werden.

3 EQ-Modi für Musik, Filme und Podcasts.

Integrierte Tracking-Funktion Tile.

UVP 79,99 Euro.

Vollständig kabelloser In-Ear-Hörer.

30 Stunden Akkulaufzeit + Rapid Charge.

Schweiß-, wasser- und staubresistent (IP55).

Sämtliche Steuerfunktionen an beiden Ohrhörern.

Beide Ohrhörer können auch einzeln verwendet werden.

3 EQ-Modi für Musik, Filme und Podcasts.

Integrierte Tracking-Funktion Tile.

UVP 99,99 Euro.

Vollständig kabelloser In-Ear-Hörer.

Lade-Etui zum kabellosen Aufladen.

30 Stunden Akkulaufzeit + Rapid Charge.

Schweiß-, wasser- und staubresistent (IP55).

Sämtliche Steuerfunktionen an beiden Ohrhörern.

Beide Ohrhörer können auch einzeln verwendet werden.

Integrierte Tracking-Funktion Tile.

UVP 119,99 Euro.