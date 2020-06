Facebook Messenger Rooms in WhatsApp integriert

Facebook Messenger Rooms lassen sich jetzt auch direkt von WhatsApp aus erstellen. Die erweiterte Chat-Funktion kommt allerdings nicht in vollem Umfang integriert, sondern präsentiert sich lediglich als Verknüpfung mit dem Facebook Messenger.

Mit den Messenger Rooms will Facebook eine Alternative zu Videokonferenz-Lösungen wie Zoom oder Gruppen-FaceTime bieten. Die Funktion erlaubt es, bis zu 50 Nutzer in einer Videokonferenz zusammenzubringen. Für die Teilnahme an diesen Chats ist kein Facebook-Konto nötig, einleiten kann man die Konferenzen letztendlich aber nur mit Facebook-Account.

In WhatsApp versteckt sich der Link zum Erstellen von Messenger Rooms in Einzel-Chats hinter dem Plus-Zeichen. In Gruppenchats mit fünf und mehr Teilnehmern steht die Funktion über das Telefonhörer-Symbol zur Verfügung. Weiter gehts dann in der Facebook-Messenger-App oder in der Webversion des Facebook Messenger. Der Link zu einem Messenger Room kann dann wieder über WhatsApp verschickt werden, die Teilnahme ist dann ohne Anmeldung im Webbrowser möglich.

Weitere Infos könnt ihr dem für Android bereits veröffentlichten Hilfe-Dokument zu Messenger Rooms in WhatsApp entnehmen.