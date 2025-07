Skechers Kids: Die ersten Sneakers mit verstecktem AirTag-Fach

Der Schuhhersteller Skechers hat eine neue Kinderschuh-Kollektion eingeführt, bei der sich unter der herausnehmbaren Innensohle ein Fach zur Unterbringung eines AirTags befindet. Der kleine Tracker ist nicht zur Suche verlorener Schuhe gedacht, sondern ermöglicht Eltern die Standortverfolgung ihrer Kinder über Apples „Wo ist?“-App.

Diskrete Tracking-Lösung für Familien

Die Schuhe selbst unterscheiden sich äußerlich nicht von regulären Modellen. Der AirTag ist von außen nicht sichtbar und soll laut Skechers beim Tragen nicht zu spüren sein.

Neben dem Tracker-Fach legen die neuen Modelle auch Wert auf Alltagstauglichkeit und Komfort. Die Schuhe sind mit einem atmungsaktiven Obermaterial aus Mesh und Synthetik ausgestattet, verfügen über elastische Schnürsenkel und einen verstellbaren Riemen am Spann. Das adaptive Verschlusssystem soll Kindern das An- und Ausziehen erleichtern und gleichzeitig für einen festen Sitz sorgen.

Die Produktreihe trägt den Namen „GO RUN Elevate 2.0 – Find My Skechers“ und richtet sich an aktive Kinder, die viel in Bewegung sind. Eine spezielle Einlegesohle mit Skechers Air-Cooled Goga Mat-Technologie sorgt für hohen Tragekomfort und eine federnde Dämpfung, während eine Absatzhöhe von rund drei Zentimetern zusätzlichen Halt bietet. Alle Modelle lassen sich bei Bedarf in der Waschmaschine reinigen.

Zielgruppe sind Eltern, die ihren Kindern keine eigene Smartwatch oder ein Mobiltelefon mitgeben möchten, aber dennoch im Alltag eine Standortkontrolle ermöglichen wollen.

Verfügbarkeit, Preis und Alternativen

Erhältlich sind die Schuhe in unterschiedlichen Farben und Designs für Jungen und Mädchen. Der Verkauf ist derzeit auf die USA, Kanada und ausgewählte internationale Märkte beschränkt. Im deutschen Sketchers-Shop fehlen die Modelle noch. Die Preise beginnen bei etwa 52 US-Dollar. Ein AirTag ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Ein Schraubendreher zum sicheren Verschließen des AirTag-Fachs muss ebenfalls separat bereitgestellt werden.