Color Flow Pro: iPhone-App bringt Apples Coverflow zurück

Mit Color Flow Pro ist eine kostenfreie iOS-App im App Store verfügbar, die Apples frühere Coverflow-Ansicht in aktualisierter Form auf das iPhone zurückbringt. Die Anwendung orientiert sich an der bekannten, visuellen Album-Navigation, wie sie früher unter iTunes oder auf dem iPod zu sehen war, kombiniert diese jedoch mit aktuellen Funktionen und visuellen Erweiterungen.

Die App greift auf die bestehende Musikbibliothek des Nutzers zu, unterstützt sowohl lokal gespeicherte Titel als auch Inhalte aus Apple Music, und zeigt Alben in einer horizontal durchblätterbaren 3D-Galerie. Beim Antippen eines Albums wird eine Rückansicht eingeblendet, die sämtliche Titel mit Laufzeit, Reihenfolge und Wiedergabemöglichkeit auflistet. Die Navigation erfolgt komplett über Gesten, wobei die Übergänge animiert umgesetzt sind.

Die App selbst steht schon seit Anfang des Monats zum Download im App Store bereit, allerdings hat erst die heute freigegebene Aktualisierung auf Version 1.1 den nötigen Performance-Schub für einen flüssigen Einsatz mitgebracht.

Farbdynamik und visuelle Akzente

Eine Besonderheit der App liegt in der farblichen Gestaltung: Color Flow Pro analysiert automatisch die Farbpalette jedes Albumcovers und passt Hintergrund, Texte und Animationen daran an. Dadurch wirkt die Oberfläche stets an das gerade wiedergegebene Album angepasst. Bei laufender Musik blendet ein sogenannter Visualizer Farbmuster und Bewegungen passend zum Takt ein. Die App bietet dafür über 40 vordefinierte Farbschemata. Aktivieren lässt sich der Visualizer in den Systemeinstellungen im Bereich Einstellungen > Apps > Colour Flow. Aufgepasst, hier ist die Schreibweise etwas anders als im App Store selbst.

Darüber hinaus sind Funktionen wie eine A–Z-Navigation, intelligente Textkürzungen für lange Titel und ein durchsuchbarer Verkauf enthalten. Auch eine Version für die Apple Watch ist vorhanden, mit der sich Wiedergabe und Auswahl direkt vom Handgelenk aus steuern lassen. In der aktuellen Version 1.1 wurde unter anderem die Darstellung auf kleineren Geräten verbessert, die Tastatureinblendung beim Suchen optimiert und eine neue Statusleisten-Anpassung für Querformate integriert.

Die App ist kostenlos verfügbar und benötigt Zugriff auf die lokale Musikbibliothek sowie gegebenenfalls eine bestehende Apple-Music-Anbindung.