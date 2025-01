Siri, wer hat den Super Bowl gewonnen?

Apple ist im dritten Jahr Hauptsponsor beim Super Bowl, aber auch ohne dieses Detail sollte man meinen, dass das wichtigste Sportereignis für US-Amerikaner einen besonderen Stellenwert bei dem iPhone-Hersteller genießt. Wenn man dazu allerdings Siri befragt, ändert sich dieser Eindruck schnell.

Paul Kafasis, der Gründer von Rogue Amoeba Software (den Machern von Anwendungen wie Audio Hijack und Airfoil) hat sich die Mühe gemacht und Siri nach den Siegern von allen 58 bislang ausgetragenen Finalspielen der amerikanischen Football-Ligen befragt. Das Ergebnis war ernüchternd. Wenn man die Antworten von Apples Sprachassistentin wohlwollend auslegt, hat sie bei 20 der 58 Begegnungen die richtige Mannschaft genannt, das ist eine Trefferquote von gerade mal 34 Prozent.

Auf die Idee für diesen Test ist Kafasis gekommen, nachdem er von Siri wissen wollte, wer den Super Bowl XIII gewonnen hatte. Geschenkt, dass Siri bei ihrer Antwort die arabischen Zahlen anstelle der beim Super Bowl stets verwendeten römischen Nummerierung verwendet hat. Das Problem war, dass Siri ein komplett falsches Team als Sieger genannt hat.

Neugierig geworden, hat der Entwickler die Abfrage für jeden einzelnen der bislang ausgetragenen Wettbewerbe gestellt und sah sich am Ende mit einem Ergebnis konfrontiert, bei dem er nicht wusste, ob er lachen oder weinen soll. Bei den oben erwähnten 20 korrekten Antworten spielt mit rein, dass Siri zwar teilweise das richtige Team genannt hat, sich aber beispielsweise auf einen Sieg dieser Mannschaft in einem anderen Jahr bezogen oder das Ergebnis mit einer falschen Grafik untermalt hat. Die größten Lacher hat Siri dadurch erzielt, dass sie den Philadelphia Eagles insgesamt 33 Siege beim Super Bowl zugesprochen hat, während das Team in der Realität erst einmal gewinnen konnte.

Apples Flickenteppich

Apple wird vermutlich bereits daran arbeiten, diese Fehler zu beheben. Hier sind wir dann gleich beim nächsten Problem in diesem Zusammenhang. Der mediale Rummel sorgt zwar dafür, dass diese Panne zügig behoben wird, die allgemeine Zuverlässigkeit von Siri dürfte sich dadurch aber kaum verbessern.