Siri und das ARZTGESPRÄCH

Insbesondere, wenn es um das Verfassen oder Beantworten von Chat-Nachrichten geht, ist die Diktierfunktion von iOS der von uns bevorzugte Weg zur Texteingabe. Über die letzten Wochen hinweg macht sich hier allerdings das Gefühl breit, dass die Qualität der Spracherkennung beziehungsweise die Umsetzung des Erfassten merklich nachgelassen hat.

Direkte Schreibfehler sind dabei aber gar nicht mal das Problem. Ärgerlich ist vielmehr, dass Siri und gleichermaßen auch die Diktierfunktion von iOS korrekt erkannte Worte ohne erkennbaren Grund in Großbuchstaben schreibt oder mithilfe von zusammengesetzten Worten völlig unsinnige oder nicht existierende Begriffe konstruiert.

Ein Beispiel hierfür ist der Begriff „Arztgespräch“. Gibt man dieses Wort per Siri oder Diktierfunktion auf iOS oder anderen Apple-Plattformen ein, wird es konsequent mit Großbuchstaben geschrieben. Auch die mit den Schreibwerkzeugen von Apple eingeführte Funktion zum Korrekturlesen ist da keine Hilfe.

Apples künstliche Intelligenz zeigt sich von der Großschreibung unbeeindruckt, will das Wort aber noch weiter verunstalten, indem sie die Großschrift beibehält, aber einen an dieser Stelle schlichtweg falschen Bindestrich setzen will.

Namen werden auch nach zehn Korrekturen falsch geschrieben

Die falsche Verwendung von Großbuchstaben ist allerdings nur eines von vielen Problemen, die es derzeit mit der Rechtschreibung von Apples Spracherkennung gibt. Man hat eher den Eindruck, die Funktion verbessere sich nicht wie versprochen stetig, sondern stattdessen besonders konsequent auf ihren Fehlfunktionen sitzen.

Die negative Eigenschaft, eigentlich geläufige Begriffe durch völlig sinnfreie Wortkombinationen zu ersetzen, haben wir bereits angesprochen. Was bei uns ebenfalls so gut wie gar nicht funktioniert, ist das lokale „Lernen“ durch wiederholte Korrekturen. Wenn Siri auch nach dem zehnen Mal ändern noch nicht weiß, wie man den Namen eines Gesprächspartners oder eines Haustiers richtig schreibt, hilft es nur, für dieses Wesen eine eigene Kontaktkarte im persönlichen Adressbuch anzulegen.