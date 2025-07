iPhone-Event 2025: Der 9. September ist am wahrscheinlichsten

In zwei Monaten haben vermutlich bereits die ersten von euch ein neues iPhone bestellt. Wenn sich Apple an seinen üblichen Zeitplan hält, werden die iPhone-Modelle 2025 in der zweiten Septemberwoche vorgestellt. Die 37. Kalenderwoche beginnt am 8. September und möglicherweise findet das kommende iPhone-Event auch direkt an diesem Datum statt, wahrscheinlicher ist jedoch der darauffolgende Dienstag, 9. September.

Im vergangenen Jahr hat die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle ebenfalls am zweiten Montag im September stattgefunden. Apple hat sein iPhone-Event 2024 am 9. September unter dem Titel „It’s Glowtime“ abgehalten. In den vorangegangenen Jahren hatte Apple den 12. September 2023, einen Dienstag, und im Jahr davor Mittwoch, den 7. September gewählt.

Noch keine Infos durchgesickert

Konkret durchgesickert ist in diesem Jahr diesbezüglich bislang noch nichts. Unsere Quellen bei den deutschen Providern bleiben bislang noch stumm, wenngleich davon auszugehen ist, dass dort bereits konkrete Planungen zur Markteinführung der neuen Geräte laufen.

Auch aus den USA ist noch nichts detailliertes zu hören. Der für seine guten Quellen bei Apple und deren Zulieferern bekannte Bloomberg-Journalist Mark Gurman lässt lediglich verlauten, dass bislang alles dafür spricht, dass sich Apple auch in diesem Jahr an sein Standardschema hält, und die neuen iPhone-Modelle in der Woche nach dem US-Feiertag Labor Day, der am 1. September stattfindet, vorstellt. Also in der Woche ab dem 8. September.

Gurman ergänzt noch, dass Apple für seine Produktvorstellungen üblicherweise einen Dienstag auswählt, ab und an jedoch auch einen anderen Tag zu Wochenbeginn, wie wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Der 9. oder 10. September sind auch seiner Meinung nach die wahrscheinlichsten Termine. Freitage oder der 11. September kommen für die Vorstellung neuer iPhone-Modelle erfahrungsgemäß nicht infrage.