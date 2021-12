Siri kann keine Sternebewertungen für Songs mehr vergeben

Die Sternebewertungen lassen sich unter anderem hervorragend für eine automatische Sortierung von Titeln mithilfe von intelligenten Wiedergabelisten oder auch sonst bei der Verwaltung der Musiksammlung am Computer verwenden. Ihr könnt die Anzeige der Sterne in der Listenansicht der Musik-App am Mac einblenden und dort beispielsweise auch intelligente Wiedergabelisten anlegen, die automatisch Titel mit einer bestimmten Zahl von Bewertungssternen sammeln.

Apple wurde bereits im November über den Wegfall der Siri-Option informiert, hat seither aber weder eine Fehlerbehebung geliefert noch entsprechende Zusagen mit Blick auf spätere Updates gemacht. Dabei hat Apple in jüngster Zeit ganz besonders an der Siri-Unterstützung von Apple Music gefeilt – im Fokus standen hier allerdings die Funktionen rund um die Sprachbedienung des neue Abo-Tarifs „Apple Music Voice“.

