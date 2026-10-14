Apple HomeView setzt bei Apps auf das CarPlay-Prinzip

Mit HomeView hat Apple gestern sein erstes Smart-Home-Display vorgestellt. Das Gerät soll als zentrale Anlaufstelle für die Haussteuerung dienen, Musik abspielen und dank der neuen Siri AI auch komplexere Aufgaben übernehmen. Allerdings zeigt sich beim Blick ins Kleingedruckte, dass der integrierte A18-Chip nicht für sämtliche Funktionen ausreicht. Einige der interessantesten Möglichkeiten setzen weiterhin ein gekoppeltes iPhone oder iPad voraus. Auch bei der Unterstützung von Drittanbieter-Apps geht Apple einen etwas ungewöhnlichen Weg.

Siri benötigt Unterstützung vom iPhone

Obwohl HomeView selbst Apple Intelligence unterstützt, benötigt die neue Siri für Anfragen mit persönlichem Kontext ein zusätzliches Apple-Gerät. Soll der Sprachassistent beispielsweise Informationen aus Nachrichten und Kalendereinträgen heraussuchen oder Aktionen über mehrere Apps hinweg ausführen, muss ein kompatibles iPhone oder iPad gekoppelt sein. Darauf müssen die aktuelle Software und Siri AI in einer unterstützten Sprache eingerichtet sein.

Ohne ein solches Gerät bleiben nur grundlegende KI-Funktionen erhalten. Siri kann weiterhin allgemeine Fragen beantworten, natürlichere Gespräche führen und bei der Musiksuche helfen. Die Verarbeitung erfolgt dabei entweder direkt auf dem HomeView oder über Apples Private Cloud Compute.

Besonders streng fallen die Voraussetzungen für die individuell anpassbaren Siri-Stimmen aus. Wer Ausdrucksweise und Sprechtempo verändern möchte, benötigt unter anderem ein iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone Air oder iPhone 17 Pro. Alternativ funktioniert die Anpassung mit ausgewählten iPads ab dem M4-Chip und mindestens 12 GB Arbeitsspeicher. Die Funktion ist zunächst ausschließlich auf Englisch verfügbar.

Kein eigener App Store für HomeView

Eine weitere Besonderheit betrifft Anwendungen von Drittanbietern. HomeView erhält keinen eigenen App Store. Stattdessen setzt Apple auf ein Konzept, das bereits von CarPlay bekannt ist. Kompatible Anwendungen werden vom gekoppelten iPhone oder iPad auf dem Smart-Home-Display bereitgestellt.

Das soll beispielsweise mit Audio-Apps funktionieren, die bereits CarPlay unterstützen. Dazu gehören Spotify und Audible. Entwickler können zudem ihre bestehenden iOS-Video-Apps für HomeView anpassen. Apple selbst liefert unter anderem Apple Music, Podcasts, Kalender, FaceTime und Nachrichten direkt mit.

Für den Zugriff auf persönliche Inhalte gelten zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen. HomeView erkennt bis zu sechs Personen anhand ihrer Gesichter und Stimmen. Persönliche Informationen und kompatible Drittanbieter-Apps werden erst angezeigt, wenn die jeweilige Person authentifiziert ist und sich ein gekoppeltes, kürzlich entsperrtes iPhone oder iPad in der Nähe befindet. Gemeinsam genutzte Fotoalben und Musik stehen dagegen auch Gästen zur Verfügung.

Die Abhängigkeit von anderen Apple-Geräten betrifft außerdem bestimmte Kamerafunktionen. Für KI-generierte Videozusammenfassungen und die Suche in HomeKit-Secure-Video-Aufnahmen ist zur Einrichtung ein Apple-Intelligence-fähiges iPhone oder iPad erforderlich. Hinzu kommt ein entsprechendes iCloud+-Abonnement.

HomeView erscheint am 13. November in einer Tischversion und einer Variante für die Wandmontage. Beide kosten in den USA 299 Dollar. Einen Verkaufsstart in Deutschland gibt es vorerst nicht. Apple begründet den Verzicht auf die EU mit der fehlenden Verfügbarkeit von Siri AI auf dem iPhone und iPad in der Europäischen Union.