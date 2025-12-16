Open GPX Tracker: Datensparsame GPS-App aktualisiert

Mit Open GPX Tracker steht für iPhone, iPad und Apple Watch eine kostenlose Anwendung zur Verfügung, die sich auf die lokale Erfassung von GPS-Daten konzentriert. Die App erstellt klassische GPX-Dateien, ein offenes Standardformat für Positionsdaten, das sich mit vielen Karten und Auswertungswerkzeugen weiterverarbeiten lässt.

Zeitliche Limits, Werbung oder In-App-Käufe gibt es nicht. Sämtliche aufgezeichneten Daten verbleiben ausschließlich auf dem Gerät, eine Übertragung an externe Dienste findet nicht statt.

Die Anwendung eignet sich für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dazu zählen Wanderungen, Fahrradtouren oder Reisen mit Offline-Karten ebenso wie die Nutzung als GPS-Ergänzung für Kameras. Auch für die Arbeit mit OpenStreetMap spielt die App eine Rolle, etwa beim Erfassen und Veröffentlichen von Tracks oder beim Anlegen von Wegpunkten für spätere Bearbeitungen.

Tracking, Karten und Wegpunkte

Open GPX Tracker zeigt laufende Aufzeichnungen direkt auf der Karte an und stellt Basisdaten wie Geschwindigkeit, Distanz, Koordinaten und Zeit übersichtlich dar. Neben Apple Maps werden mehrere alternative Kartenquellen unterstützt, darunter OpenStreetMap, CartoDB, OpenTopoMaps und OpenSeaMaps. Für zuvor betrachtete Gebiete lassen sich Karten offline vorhalten.

Wegpunkte können entweder am aktuellen Standort oder durch langes Drücken an beliebigen Stellen der Karte gesetzt werden. Namen lassen sich anpassen, Markierungen per Ziehen verschieben oder vollständig entfernen. Das Tracking kann pausiert und später fortgesetzt werden, auch geladene Sitzungen lassen sich erneut öffnen. Erfasste Strecken werden als GPX-Dateien exportiert und etwa per AirDrop oder iCloud geteilt.

Erstes Update seit zwei Jahren

Mit Version 1.10 erhält Open GPX Tracker erstmals seit rund zwei Jahren ein Update. Neu ist die Option, den Bildschirm während des Trackings dauerhaft eingeschaltet zu lassen. Zusätzlich zeigt die App beim Anpassen von Einstellungen nun den aktuellen Ladevorgang an. Eine Maßstabsleiste ergänzt die Kartenansicht. Zudem wurde ein Fehler behoben, der beim Antippen des Ordnersymbols vereinzelt zu Abstürzen führte.

Wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, dann schaut euch Geory an – die App ist ein Geheimtipp!