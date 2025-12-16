GPX-Aufzeichnung ohne Cloud und Einschränkungen
Open GPX Tracker: Datensparsame GPS-App aktualisiert
Mit Open GPX Tracker steht für iPhone, iPad und Apple Watch eine kostenlose Anwendung zur Verfügung, die sich auf die lokale Erfassung von GPS-Daten konzentriert. Die App erstellt klassische GPX-Dateien, ein offenes Standardformat für Positionsdaten, das sich mit vielen Karten und Auswertungswerkzeugen weiterverarbeiten lässt.
Zeitliche Limits, Werbung oder In-App-Käufe gibt es nicht. Sämtliche aufgezeichneten Daten verbleiben ausschließlich auf dem Gerät, eine Übertragung an externe Dienste findet nicht statt.
Die Anwendung eignet sich für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dazu zählen Wanderungen, Fahrradtouren oder Reisen mit Offline-Karten ebenso wie die Nutzung als GPS-Ergänzung für Kameras. Auch für die Arbeit mit OpenStreetMap spielt die App eine Rolle, etwa beim Erfassen und Veröffentlichen von Tracks oder beim Anlegen von Wegpunkten für spätere Bearbeitungen.
Tracking, Karten und Wegpunkte
Open GPX Tracker zeigt laufende Aufzeichnungen direkt auf der Karte an und stellt Basisdaten wie Geschwindigkeit, Distanz, Koordinaten und Zeit übersichtlich dar. Neben Apple Maps werden mehrere alternative Kartenquellen unterstützt, darunter OpenStreetMap, CartoDB, OpenTopoMaps und OpenSeaMaps. Für zuvor betrachtete Gebiete lassen sich Karten offline vorhalten.
Wegpunkte können entweder am aktuellen Standort oder durch langes Drücken an beliebigen Stellen der Karte gesetzt werden. Namen lassen sich anpassen, Markierungen per Ziehen verschieben oder vollständig entfernen. Das Tracking kann pausiert und später fortgesetzt werden, auch geladene Sitzungen lassen sich erneut öffnen. Erfasste Strecken werden als GPX-Dateien exportiert und etwa per AirDrop oder iCloud geteilt.
Erstes Update seit zwei Jahren
Mit Version 1.10 erhält Open GPX Tracker erstmals seit rund zwei Jahren ein Update. Neu ist die Option, den Bildschirm während des Trackings dauerhaft eingeschaltet zu lassen. Zusätzlich zeigt die App beim Anpassen von Einstellungen nun den aktuellen Ladevorgang an. Eine Maßstabsleiste ergänzt die Kartenansicht. Zudem wurde ein Fehler behoben, der beim Antippen des Ordnersymbols vereinzelt zu Abstürzen führte.
Wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, dann schaut euch Geory an – die App ist ein Geheimtipp!
Entwickler: Juan Manuel Merlos
Georgy … Daumen hoch!
Klasse App. Danke für den Hinweis!
Ich verwende seit vielen Jahren die tolle App Pocket Earth. Es gibt eine kostenlose Basisversion, die eine Internet-Verbindung benötigt. Gegen Bezahlung kann man sich zu unterschiedlichen Preisen Regionen für offline-Nutzung freischalten lassen, für 9,99 € gibt es die ganze Welt offline. Die App kann auch routen, wozu man allerdings eine Internet-Verbindung benötigt. Die Routen sind dann allerdings auch offline verfügbar, bei Abweichungen werden können sie aber im Offline-Modus nicht angepasst werden.
Diese App gehört zu meinen Lieblings-Apps, und dort speichere ich alle Orte, Pfade und Routen meiner Reisen. Zusammen mit den Karten lassen sich auch Topographie-Informationen, also die Höhenlinien, sowie Wikipedia-Einträge interessanter Orte herunterladen. Ansonsten bildet OSM die Kartengrundlage. Es ist möglich, die gespeicherten Daten zwischen iOS-Geräten mittels AirDrop auszutauschen, ein GPX-Export steht auch zur Verfügung. Leider funktioniert die Synchronisation via iCloud nicht mehr, die anfangs mal gut geklappt hat. Insgesamt aber eine Top-App.