Signal überträgt Chat-Inhalte auf neue Geräte – WhatsApp plant KI-Funktionen

Die Messenger-App Signal stellt nun die im vergangenen Monat angekündigte Funktion bereit, dass man bei der Kopplung eines neuen Geräts den vorhandenen Chat-Verlauf sowie damit verbundene Medien übertragen kann. Die Einführung dieser Funktion wurde höchste Zeit, wenn man sich nicht damit zufrieden geben will, mit einer leeren Messenger-App zu starten, wenn man Signal zusätzlich zum iPhone beispielsweise auch auf dem Mac verwenden will.

Die Neuerung hält mit der jetzt verfügbaren Version 7.46 der iPhone-App von Signal Einzug. Wenn man sein iPhone, das als primäres Gerät bei Signal registriert ist, in Zukunft mit einem neuen Mac koppeln will, kann man während dieses Vorgangs auswählen, ob man die vorhandenen Chats mit übertragen oder mit einer leeren App starten will. Der in diesem Zusammenhang verfügbare Verlauf ist allerdings auf die Chat-Inhalte und Medien der letzten 45 Tage beschränkt.

Die Entwickler von Signal betonen, dass der Übertragungsprozess in vollem Umfang Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist. Signal informiert ausführlich in diesem Blog-Beitrag über die Option. Im Zusammenhang mit der Implementierung der neuen Funktion erinnern die Entwickler auch noch mal daran, dass der Quellcode von Signal öffentlich verfügbar ist und sich jederzeit unabhängig überprüfen lässt.

WhatsApp künftig mit Profil-Erweiterung und KI-Inhalten

Beim Thema Messenger gibt es auch eine kleine Neuigkeit zu WhatsApp, die vor allem Nutzer des Dienstes interessieren durfte, die auch auf anderen Plattformen der WhatsApp-Mutter Meta unterwegs sind. So wird es künftig wohl möglich sein, Links zu seinen Social-Media-Profilen auf Instagram und Co. zu sein WhatsApp Profil hinzuzufügen.

Bild: WABetaInfo

Diese und eine weitere anstehende Neuerung von WhatsApp hat das auf den Messenger spezialisierte Blog WABetaInfo aufgetan. Einem weiteren Beitrag dort zufolge arbeitet WhatsApp auch daran, die bislang nur auf Android beschränkte Entwicklung eines in die Chat-App integrierten KI-Bereichs auch auf die iOS-Version der App auszudehnen.