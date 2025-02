Apples TV-App ist jetzt auf Android-Mobilgeräten verfügbar

Um neue Abonnenten für Apple TV+ zu gewinnen, bezieht Apple auch fremde Plattformen mit ein. Für auf Android basierende Fernsehgeräte ist die TV-App von Apple längst erhältlich. Jetzt lässt sie sich auch auf Mobilgeräten verwenden, auf denen das Betriebssystem von Google läuft.

Die neu im Google Play Store verfügbare Anwendung lässt sich auf durch Android angetriebenen Smartphones und Tablets verwenden. Bemerkenswert ist hier, dass Apple in der App-Beschreibung auch ausdrücklich faltbare Geräte erwähnt. Apple zufolge wurde hier nicht einfach die iOS-Version der Anwendung portiert. Stattdessen sei die Android-Version von Grund auf entwickelt worden, um die Nutzung des Google-Betriebssystems eine vertraute und intuitive Benutzeroberfläche zu bieten.

Neben Filmen und Serien auch Sport

Apple bewirbt im Zusammenhang mit der Möglichkeit, jetzt auch von Android-Mobilgeräten aus auf seinen Videodienst zugreifen zu können, nicht nur die darüber erhältlichen Filme und Serien, sondern auch sein Sport-Streamingangebot. Zum einen lassen sich über die Apple-TV-App die wöchentlichen Baseball-Übertragungen „Friday Night Baseball“ empfangen. Zudem bietet Apple auch in diesem Jahr wieder ein Abonnement mit allen Spielen der amerikanischen Major League Soccer (MLS) an, in dessen Leistungsumfang seit neuestem auch die „Sunday Night Soccer“-Einzelspiele am Wochenende enthalten sind.

Auf Tablets und Smartphones, auf denen das Android-Betriebssystem läuft, können sich Nutzer entweder mit einem vorhandenen Apple-Konto anmelden, bei dem Apple TV+ bereits abonniert ist, oder den Zugang zu Apples Videodienst als In-App-Kauf über den Google Play Store erwerben.

„Der erste reine Streamingservice mit Originals“

Im Rahmen der Ankündigung der Verfügbarkeit von Apple TV+ auf Android-Mobilgeräten betont Apple, dass Apple TV+ der erste Streaming Dienst ist, über den ausschließlich Originalproduktionen verfügbar sind. Kritiker sehen das Fehlen eines so genannten Back-Katalogs allerdings gerne auch als Schwäche im Wettbewerb mit anderen Angeboten. Das Abonnement von Apple TV+ schlägt mit monatlich 9,99 Euro zu Buche.