Sidecar: Vielfahrer-App zeigt Fahrzeugdaten als CarPlay-Widgets

Die Entwickler der Vielfahrer-Applikation Sidecar haben damit begonnen neue Widgets verfügbar zu machen, mit denen Live-Fahrzeugdaten direkt in der Carplay-Ansicht dargestellt werden können.

Als Datenbasis nutzt Sidecar dabei drahtlose OBD II-Diagnosescanner wie etwa den Vgate iCar Pro 2S oder den Veepeak OBDCheck BLE, die beide um die 30 Euro kosten, in den Diagnose-Anschluss des eigenen Fahrzeugs gesteckt werden und dessen Echtzeitdaten per Bluetooth an das iPhone funken.

Grundsätzlich verfolgt die Sidecar-App den Anspruch Autofahrer bei der Überwachung und Wartung ihrer Fahrzeuge zu unterstützen. Ziel der App ist es, den Fahrzeugstatus stets im Blick zu haben und so Probleme frühzeitig zu erkennen.

Daten per OBD II-Dongle

Die App ermöglicht es so, Kenndaten wie den Reifendruck und den Ladestand von Elektrofahrzeugen anzuzeigen oder den Kraftstoffverbrauch bei Verbrennern zu überwachen. Sidecar visualisiert Fahrtstatistiken, zeigt den Ladeverlauf an und speichert Strecken-Daten. Über Apples CarPlay können Nutzer die wichtigsten Diagnosedaten direkt im Fahrzeugdisplay abrufen. Eine Synchronisation der Daten über iCloud ist ebenfalls möglich.

Sidecar legt nach Angaben der Entwickler besonderen Wert auf Datensicherheit. Alle Informationen verbleiben auf dem Gerät des Nutzers, zur Synchronisation wird ausschließlich Apples iCloud angeboten.

Nur mit Abo oder Wochenpass nutzbar

Erweiterte Funktionen, wie die Einbindung von „Connected Accounts“ für Modelle von Porsche, Toyota und Tesla, befinden sich aktuell in der Testphase. Diese Funktion soll es Nutzern erlauben, bestimmte Fahrzeugfunktionen wie das Verriegeln über die App zu steuern und weitere Daten aus der Ferne einzusehen.

Die Basisversion der App ist kostenlos, bietet allerdings nur einen stark eingeschränkten Funktionsumfang zum Teste der App an. Wer vollen Zugang zu allen Funktionen, darunter Wartungserinnerungen und detaillierte Strecken-Daten haben möchte, muss ein Abonnement für monatlich 8 Euro oder jährlich 90 Euro abschließen. Kurzfristige Nutzungsmöglichkeiten in Form sogenannter „ScanPasses“ sind für 24 Stunden (99 Cent) oder eine Woche (6 Euro) erhältlich.

Informationen zu den unterstützten Fahrzeugen lassen sich auf der Webseite der Anbieter einsehen.