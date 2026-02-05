Sid Meier’s Civilization VII startet bei Apple Arcade

Apple Arcade hat von heute an ein neues Zugpferd. Im Rahmen des Spiele-Abos lässt sich jetzt auch der Erfolgstitel Sid Meier’s Civilization VII spielen. Die rundenbasierten Strategiespiele aus der Civilization-Reihe gehören weiterhin zu den bekanntesten und beliebtesten Titeln dieser Kategorie.

Wohlgemerkt handelt es sich bei der über Apple Arcade angebotenen Variante des Spiels um eine spezielle „Arcade-Version“. Was mit Blick auf den Verkaufspreis der Vollversion in Höhe von 69,99 Euro zunächst wie ein Schnäppchen wirkt, kommt dem Original gegenüber allerdings auch mit einigen Einschränkungen daher.

Keine DLCs und unklare Update-Perspektive

Die Entwickler weisen zum Beispiel darauf hin, dass die im Rahmen von Apple Arcade spielbare Version von „Sid Meier’s Civilization VII“ nicht über die auf anderen Plattformen angebotenen DLC-Erweiterungen verfügt. Auch mit Blick auf zukünftige Updates bleiben die Entwickler vage. Neue Inhalte sollen für die Arcade-Version entweder gar nicht oder nur mit Verzögerung erscheinen.

Wenn man „Sid Meier’s Civilization VII“ zusammen mit anderen Spielern spielen will, muss man sich ebenfalls gedulden. Die Mehrspieleroption soll erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden.

Dennoch kann sich Apple mit „Sid Meier’s Civilization VII“ nicht nur einen bekannten Namen auf die Apple-Arcade-Fahne schreiben, sondern bringt damit auch willkommene Abwechslung in das sonst über weite Strecken sehr oberflächliche Angebot seines Spiele-Abonnements.

Systemanforderungen und Speicherbedarf

Die Arcade-Edition von „Sid Meier’s Civilization VII“ lässt sich neben dem iPhone und iPad auch auf dem Mac spielen. Auf dem iPhone werden knapp 4 GB freier Speicher und mindestens ein iPhone 15 Pro vorausgesetzt. Die Größe der Mac-Version wird mit 21,38 GB angegeben. Hier genügt es, wenn man einen mit einem M1-Prozessor von Apple ausgestatteten Rechner besitzt.

Apple Arcade lässt sich zum Preis von 6,99 Euro im Monat abonnieren.