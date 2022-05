Sicherheitskamera Arlo Go 2 arbeitet auch mit LTE-SIM

Die Sicherheitskamera Arlo Go 2 will auch die Kameraüberwachung abgelegenerer Orte ermöglichen. Alternativ zur Verwendung von WLAN lässt sich die Kamera auch über LTE mit dem Internet verbunden. Arlo nennt jetzt Details zum Deutschlandstart der Kamera. So soll das Gerät von kommendem Monat an mit einer Preisempfehlung von 299,99 Euro hierzulande im Handel erhältlich sein.

Die Arlo Go 2 kommt als Nachfolger der Arlo Go nach Deutschland und kommt unter anderem mit einer höheren Bildauflösung von 1080p. Die Kamera verfügt über Nachtsicht sowie integrierten Lautsprecher und Mikrofon zum Gegensprechen. Das Gehäuse ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt und soll in Temperaturbereichen zwischen -20 und 45 Grad Celsius arbeiten. Zur möglichen Laufzeit auf Basis des integrierten 3660-mAh-Akkus macht der Hersteller keine Angaben, dies hänge maßgeblich von der konkreten Nutzung und den umgebenden Bedingungen ab. Die Rede ist hier nur von einem „langlebigen“ Akku.

Prinzipiell ist die Arlo Go 2 auch in der Lage, zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen zu unterscheiden und darauf basierend vom Benutzer definierte Benachrichtigungen auszulösen. Allerdings muss man mit Blick auf das Angebot wissen, dass der Funktionsumfang der Arlo-Kameras ohne ein ergänzend angebotenes „Arlo Secure“-Abo deutlich eingeschränkt ist. So steht hier lediglich die Möglichkeit zum Live-Zugriff inklusive Bewegungsmeldungen zur Verfügung. Sämtliche sonstigen Optionen, dazu zählt neben Cloud-Speicher auch die Konfiguration von Benachrichtigungen, schlagen sich in monatlichen Gebühren nieder. Bei einer einzelnen Kamera fallen hier 2,99 Euro pro Monat an, alternativ solle es die neue Arlo Go2 auch inklusive zwei Jahren Arlo Secure für 359,99 Euro geben.

Die Abo-Optionen von Arlo im Vergleich

Als exklusiven Vertriebspartner für die Version mit 2-Jahres-Abo hat sich Arlo hierzulande Vodafone ausgesucht, weitere Handelspartner wollen folgen. Die Standardversion wird auch über die Webseite des Herstellers erhältlich sein.