„Shot on iPhone: Apple präsentiert die Gewinner des Makro-Wettbewerbs

Die Auswahl der besten Bilder wurde durch eine von Apple zusammengestellte Jury getroffen. Die von den Branchenexperten und Apple-Mitarbeitern getroffen Entscheidung soll aufzeigen, dass die Schönheit der Makrofotografie besonders darin liegt, das Gewöhnliche in das Außergewöhnliche zu verwandeln und die die kleinen Dinge groß herauszubringen. So zeigen die Siegerfotos Details, die mit bloßen Auge leicht übersehen werden, darunter ein Tautropfen auf einen Spinnennetz, Schneeflocken auf dem Haar eines Hundes, eine höhlenartige Hibiskusblüte und eine Erdbeere, die von winzigen Wasserblasen umgeben ist.

Apple zufolge haben in den vergangenen Wochen iPhone-Nutzer rund um den Globus ihre Wettbewerbsbeiträge eingesandt. Die zehn von Apple ausgewählten Gewinner seien gleichzeitig beispielhaft für die globale und vielfältige Gemeinschaft der iPhone-Fotografen. Die Finalisten stammen aus China, Ungarn, Indien, Italien, Spanien, Thailand und den USA. Deutschland geht in dieser Runde demnach leer aus.

Apple hat die Gewinner des im Januar gestarteten „Shot on iPhone“-Wettbewerbs bekanntgegeben. In diesem Jahr wurden die besten mit dem iPhone aufgenommenen Makrofotografien gesucht. Diese Aufgabenstellung hat die Zahl der potenziellen Teilnehmer allerdings auch nennenswert eingeschränkt, schließlich steht die Makro-Funktion in der Kamera-App nur auf dem iPhone 13 Pro und dem iPhone 13 Pro Max zur Verfügung.

