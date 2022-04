Shokz OpenRun Mini: Neuer Kompakt-Sportkopfhörer

OpenRun , die vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) empfohlenen Bluetooth Sportkopfhörer von Shokz (ehemals AfterShokz), gibt es jetzt auch in einer „Mini“-Variante. Shokz reagiert damit nach eigenen Angaben auf den Wunsch der Kunden nach einem kleineren Bügel für die beliebten Knochenschall-Kopfhörer. Der OpenRun Mini ist für 139,95 Euro in der Farbvariante „kosmisches Schwarz“ verfügbar.

