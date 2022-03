Apple erklärt: Fotostapel statt Einzelbilder in der Nachrichten-App

Apple sieht Erklärungsbedarf hinsichtlich der mit iOS 15 in der Nachrichtern-App genutzten Fotostapel. Wenn man über Apples Messenger mehrere Bilder gleichzeitig verschickt, werden diese nun nicht mehr jedes für sich untereinander, sondern als Fotostapel angezeigt. Mit der neuen Darstellungsform können sich auch ein halbes Jahr nach der Freigabe von iOS 15 noch nicht alle Nutzer arrangieren.

Mit den Fotostapeln will Apple zweifellos auch dazu ermuntern, in größerer Anzahl Bilder über die Nachrichten-App zu verschicken. Wie von anderen Messenger-Apps bekannt, werden die gemeinsam verschickten Bilder dann zusammengefasst und nur durch Interaktion des Nutzers auch einzeln angezeigt.

Die Fotostapel in der Nachrichten-App bietet hier zunächst die eigentlich ganz nette Option, mittels Wischgeste durch die einzelnen Bilder zu blättern. Will man ein einzelnes Bild im Vollformat sehen, so genügt ein Fingertip auf das Bild. Alternativ dazu habt ihr die Möglichkeit, per Tastendruck in eine Rasteransicht zu wechseln.