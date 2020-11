Shazam zählt monatlich 200 Millionen aktive Nutzer

Die Musikerkennungs-Werkzeug Shazam verzeichnet Apple zufolge mittlerweile mehr als 200 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Apple hat die Software vor zwei Jahren übernommen und bietet die App seither kostenlos und werbefrei als iOS-Ergänzung an.

Dass Shazam im Gegenzug auch als Werbeträger für Apples Musikdienst Apple Music herhalten muss, zeigt sich auch im Rahmen der aktuellen Erfolgsmeldung. So lockt das Unternehmen Nutzer mit dem Verweis auf eine Liste der 100 am häufigsten „shazamten“ Songs weltweit in die hauseigene Musik-App. Für die Wiedergabe der „Top 100 Shazams of All Time“ ist allerdings ein Apple-Music-Abo nötig. Auf Platz 1 der Rekord-Wiedergabeliste steht der Song „Dance Monkey“ von Tones And I, der seit seiner Veröffentlichung im Mai 2019 mehr als 36,6 Millionen Mal gesucht wurde.

Über die Shazam-Webseite lassen sich auch aktuelle Top-200-Listen für Deutschland und die Welt abrufen, auf denen sich die jeweils in den letzten sieben Tagen am häufigsten bei Shazam gesuchten Songs finden. Weitere Chartlisten präsentieren hier aktuelle Aufsteiger und eine Top-50-Aufstellung speziell für Berlin.

Shazam für lokale Musikerkennung auf dem iPhone

Wer Shazam auf dem iPhone hat, kann sich mit iOS 14.2 übrigens eine neue Funktion der App ins Kontrollzentrum holen. Fortan ist es möglich, auch direkt auf dem iPhone abgespielte Songs zu „shazamen“, beispielsweise die Hintergrundmusik zu einem Video.

Zunächst müsst ihr euch dafür die Shazam-Taste ins Kontrollzentrum holen. Dies geschieht über die Einstellungen „Kontrollzentrum“. Im Bereich „Weitere Steuerelemente“ sollte euch hier ein Shazam-Knopf zur Verfügung stehen. Ist dieser im Kontrollzentrum, so könnt ihr während einer lokalen Audiowiedergabe jederzeit Shazam durch einen Tipp auf das Symbol im Kontrollzentrum starten. Der erkannte Titel wird dann über die Mitteilungszentrale eingeblendet und kann zudem über die Shazam-App eingesehen werden.