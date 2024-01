Fortnite-Rückkehr und Epic Games Store für iOS angekündigt

Die jetzt offiziell von Apple angekündigte Öffnung des App Store in den Ländern der Europäischen Union wird auch zu einer Rückkehr des Erfolgstitels Fortnite führen. Die Entwickler des Spiels haben angekündigt, den Titel über einen iOS-Ableger des Epic Games Store für das iPhone zu veröffentlichen.

Epic Games selbst hat mittlerweile bestätigt, dass es auf Basis der neuen App-Store-Regeln einen Epic Games Store für iOS geben wird. Das Angebot soll bald starten, wird allerdings nur in den Ländern der Europäischen Union verfügbar sein. Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass Apple das sogenannte Sideloading von Apps nur im Geltungsbereich des von der EU verabschiedeten Gesetzes über digitale Märkte zulässt.

📣 Fortnite is coming back to iOS in Europe this year! 📣 Via our soon to launch @EpicGames Store for iOS thanks to new rules in Europe via the new Digital Markets Act (DMA), stay tuned for more details. https://t.co/7nOa2lcdhN — Epic Games Store (@EpicGames) January 25, 2024

Fortnite wurde vor mehr als drei Jahren aus dem App Store entfernt und seither streiten sich die dahinter stehenden Entwickler Epic Games und Apple vor Gericht. Ausschlaggebend war eine Klage von Epic Games gegen die von Apple erhobenen App-Store-Gebühren.

Kritiker werfen Apple hinterhältige Taktiken vor

Apple sieht sich trotz der nun für März angekündigten Zugeständnisse weiter mit Kritik konfrontiert. Der Chef von Epic Games Tim Sweeney wirft Apple weiterhin wettbewerbswidriges Verhalten und hinterhältige Taktiken vor.

Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance. They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive… — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Epic Games ist auch Mitglied der Coalition for App Fairness, der darüber hinaus auch Anbieter wie Deezer, Spotify und das eben erst im Patentstreit über die Apple Watch erfolgreiche Unternehmen Masimo angehören. Die Vereinigung zeigt sich in einer ersten Stellungnahmen alles andere als zufrieden mit den von Apple angebotenen Zugeständnissen und spricht davon, dass Apple eindeutig nicht die Absicht habe, das Gesetz über digitale Märkte einzuhalten.

Im Kreuzfeuer der Kritik steht vor allem die Tatsache, dass Apple durch die Einführung neuer Gebühren auch an den am App Store vorbei angebotenen Anwendungen mitverdienen will.