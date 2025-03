ChatGPT-App für iOS: OpenAI spielt neue Funktionen aus

OpenAI hat die iOS-Version seiner ChatGPT-App aktualisiert. Nutzer der kostenpflichtigen Pro-Version erhalten nun Zugriff auf das KI-Modell GPT-4.5.

GPT-4.5 nun auch für Plus-Nutzer

Zudem wurden mehrere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen. Dazu gehört die Verlagerung des Icons für den sogenannten temporären Chat in die obere Navigationsleiste. Diese Funktion ermöglicht es, eine Unterhaltung zu führen, die nicht in den Chatverlauf einfließt und nicht für das Training des Modells verwendet wird.

Darüber hinaus soll es nun möglich sein, die Antworten des Chatbots in der App per langem Druck auszuwählen. Eine weitere Änderung betrifft die Schnellaktionen für Nachrichten: Diese befinden sich künftig immer direkt unter der jeweiligen Nachricht und sollen damit leichter zugänglich sein.

Neben den optischen Anpassungen hat OpenAI den Rollout von GPT-4.5 weiter vorangetrieben. Nachdem das Modell zunächst exklusiv für Pro-Abonnenten verfügbar war, sollen nun auch Nutzer des Plus-Abonnements darauf zugreifen können.

Das neue ChatGPT-Gehirn: GPT-4.5 erfasst menschliche Emotionen

Inwiefern GPT-4.5 deutliche Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion bietet, muss individuell beurteilt werden. Die ersten Reaktionen fielen, vor allem mit Blick auf die deutlich rechenintensivere Performance, eher durchwachsen aus.

Verbesserte Widgets und erweiterte Kurzbefehle

Um den Zugriff auf die ChatGPT-App zu erleichtern, hat OpenAI kürzlich auch neue Widgets für den Homescreen eingeführt. Diese stehen in zwei verschiedenen Größen zur Verfügung und bieten einen schnellen Zugriff auf zentrale Funktionen der App. In der kleineren Variante können Nutzer direkt eine Texteingabe starten, ein Foto hochladen oder eine Sprachaufnahme im erweiterten Audio-Modus beginnen. Die größere Version ergänzt zusätzlich den Zugriff auf archivierte Bilder sowie eine Diktierfunktion, mit der gesprochener Text in eine Chat-Konversation umgewandelt wird.

Auch die Kurzbefehle wurden optimiert. Wer die Action-Taste an seinem iPhone nutzt, kann diese nun gezielt für verschiedene ChatGPT-Funktionen belegen. Während zuvor lediglich der generelle Aufruf der App möglich war, erlaubt die neue Version differenzierte Befehle. Dazu gehören unter anderem der direkte Start einer Sprachkonversation, das Diktieren von Texten oder der Zugriff auf die ChatGPT-Suchfunktion.