Serial 1: Harley-Davidson-E-Bikes mit umfangreichen App-Funktionen

Über das Dashboard der Serial-1-App lassen sich umfassende Echtzeit-Informationen zum Fahrrad abrufen, darunter die Geschwindigkeit, Reichweite und der Ladezustand ebenso wie weiterführende detaillierte Angaben wie etwa die Leistungsabgabe des Systems oder die Kraftabgabe des Fahrers. Wer auf besonders effiziente Nutzung achten will, kann sich dabei durch einen „Eco-Indikator“ in Form einer Ein/Aus-Leuchte unterstützen lassen.

Als Basis für den erweiterten Funktionsumfang stattet Serial 1 seine Fahrräder fortan mit der Möglichkeit aus, neben Bluetooth auch über Mobilfunk zu kommunizieren und GPS-Daten zu verarbeiten. Auf diese Weise können Funktionen wie die nahtlose und punktgenaue Überwachung der Fahrräder realisiert werden. Der Besitzer kann beispielsweise per Push-Mitteilung benachrichtigt werden das Fahrrad bewegt wird, obwohl es digital verriegelt ist, und darauf auf verschiedene Weise reagieren. Neben der Anzeige des Standorts besteht etwa die Möglichkeit, die Lichter des E-Bikes aufblinken zu lassen oder die elektrische Pedalunterstützung zu deaktivieren. Die Mobilfunk-Integration ist die ersten zwei Jahre kostenlos, anschließend will der Hersteller eine Verlängerungsoption anbieten.

Die Harley-Davidson-E-Bikes Serial 1 setzen in der neuen Modellreihe 2022 auf App-Anbindung und umfangreiche Cloud-Funktionen. Bei der Entwicklung hat der Hersteller mit Google kooperiert und neben per App gesteuerten Sicherheitsfunktionen auch Dienste wie die Turn-by-Turn-Navigation mithilfe von Google Maps und die Erfassung und Auswertung von Echtzeit-Fahrdaten integriert.

