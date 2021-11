Separate Ton- und Haptik-Benachrichtigungen für die Apple Watch aktivieren

Habt ihr auf dem Schirm, dass man die Mitteilungseinstellungen auf der Apple Watch anders konfigurieren kann als auf dem iPhone? Auf diese Weise lässt sich beispielsweise einrichten, dass man beim Eingang von E-Mails zwar am Handgelenk „angetippt“ wird, das iPhone aber ruhig bleibt.

Werft diesbezüglich in der Watch-App auf dem iPhone einfach mal einen Blick in den Einstellungsbereich „Mitteilungen“ und scrollt dort nach unten zu den einzelnen Apple-Apps.

Als Standardeinstellung dürfte bei den meisten Besitzern einer Apple Watch hier jeweils die Option „Mein iPhone spiegeln“ angewählt sein. In der Folge verhält sich die App auf der Uhr mitteilungstechnisch genauso wie das iPhone. Haben wir am iPhone Vibration und Töne als Benachrichtigung bei neuen E-Mails deaktiviert, so bleibt auch die Uhr entsprechend ruhig.

Apple Watch mit eigenen Mitteilungs-Einstellungen

In den Screenshots oben könnt ihr nun sehen, wie sich nach Auswahl der Option „Eigene“ spezifische Einstellungen für die Apple Watch vornehmen lassen. In unseren Bildern ist beispielsweise eingestellt, dass die Uhr bei neu über iCloud eingegangenen E-Mails still aufs Handgelenk „tippt“. Nicht sichtbar haben wir zusätzlich aktiviert, dass bei E-Mails von als VIP gekennzeichneten Nutzern zusätzlich ein Ton abgespielt wird. Die anderen, weniger wichtigen E-Mail-Konten bleiben währenddessen beim Eingang neuer Nachrichten ruhig.

Nach diesem Schema lassen sich die Einstellungen für sämtliche auf der Uhr vorhandenen Apple-Anwendungen entsprechend konfigurieren. Das mag für den Moment etwas aufwändig klingen, kann aber auch einen enormen Mehrwert beisteuern und dabei helfen, in der Masse eingehender Mitteilungen die Spreu vom Weizen zu trennen.

Für Drittanbieter-Apps steht euch dergleichen auf Systemebene nicht zur Verfügung. Hier könnt ihr im Einstellungsbereich „Mitteilungen“ lediglich entscheiden, ob ihr deren Mitteilungen überhaupt erhalten wollt.