Sennheiser: Smart Control App komplett überarbeitet

Was die vollständig erneuerte Smart Control Applikation angeht, will es diese jetzt mit dem Funktionsumfang der Soundcore-Applikation aufnehmen und es den Kunden kompatibler Produkte einfacher machen, das „individuelle Hörerlebnis selbst zu gestalten“.

Nach Angaben des Traditionsunternehmens verbindet sich die Smart Control App mit den Geräten des Anbieters fortan nicht mehr per Bluetooth sondern per WLAN, was die Konnektivität grundsätzlich zuverlässiger machen soll. Zudem wurde die Smart Control App auf die Zusammenarbeit mit dem neuen AMBEO|OS abgestimmt, das ein umfassendes Software-Update für die AMBEO Soundbars mitbringt.

Insert

You are going to send email to