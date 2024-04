Sennheiser Momentum Sport: In-Ears messen Herzfrequenz und Temperatur

Sennheiser hat seine Momentum-Produktreihe um neue kabellose Ohrhörer erweitert. Beim Modell Sennheiser Momentum Sport steht neben den Audioeigenschaften auch die Messung der Herzfrequenz und Körpertemperatur im Fokus. Die Messwerte der integrierten Sensoren können über Bluetooth an beliebige Fitness-Apps und -Geräte weitergegeben werden. Darüber hinaus setzt Sennheiser hier auf eine erweiterte Kooperation mit dem Hersteller Polar.

Sennheiser hat den Momentum Sport nicht nur mit Blick auf die verbauten Sensoren für die Verwendung bei Trainings und sportlichen Aktivitäten konzipiert. Neben der Erfassung der Herzfrequenz und Körpertemperatur sind die Ohrhörer nach IP55 unempfindlich gegen Stöße, Staub und Schweiß. Die Passform wurde dem Hersteller zufolge für einen sicheren halt bei so gut wie allen Sportarten optimiert. Hierfür sollen neben verschiedenen Passformen der Ohradapter auch die zusätzlichen Halt gewährenden Finnen zum „Einhaken“ in der Ohrmuschel sorgen.

Die Platzierung der Sensoren im Ohr soll Sennheiser zufolge zu besseren Ergebnissen als eine Messung am Handgelenkt führen. Das Innenohr sei durch die vorherrschende Dunkelheit und geringe Lichtverschmutzung einer der beständigsten Bereiche des Körpers während körperlicher Aktivitäten. Die Körpertemperatur ließe sich mithilfe des Momentum Sport mit einer Genauigkeit von +/- 0,3 Grad Celsius überwachen und die Herzfrequenz wird im Bereich zwischen 30 und 220 Schlägen pro Minute aufgezeichnet.

Interessant ist auch das erweiterte Bedienkonzept der Ohrhörer. So arbeiten die in die Oberfläche der Ohrhörer integrierten Berührungs- und Infrarotsensoren mit den Drei-Achsen-Beschleunigungssensoren der Geräte zusammen, um die Bedienung per Fingertippgesten zu erleichtern. Dank dieser Kombination könne man die Wiedergabe beispielsweise auch durch einen Tipp auf die Wange und mit angelegten Handschuhen pausieren.

Entlastungskanal soll Trittschall und Nebengeräusche reduzieren

Natürlich stehen bei Sennheiser ganz besonders auch die Audioeigenschaften der Ohrhörer im Fokus. Der hier verbaute neue 10mm-Schallwandler soll für lebendigen Klang und beeindruckende Bässe sorgen, während ein akustischer Entlastungskanal mit integrierter Belüftung dafür sorgt, dass Trittschall, Atemgeräusche und andere von einem sich bewegenden Körper ausgehende Geräusche bestmöglich minimiert werden. Neben der Funktion zur adaptiven Geräuschunterdrückung stehen beim Sennheiser Momentum Sport noch Funktionen wie ein Anti-Wind-Modus zur Verbesserung der Akustik bereit.

Die Akkulaufzeit der Ohrhörer wird mit bis zu sechs Stunden angegeben, die im Lieferumfang enthaltene Ladebox hält ausreichend Leistung für drei weitere Akkufüllungen bereit.

Die neuen In-Ears von Sennheiser sind in den Farben Schwarz, Graphit und Olive zum Preis von 329,90 Euro erhältlich.