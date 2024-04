Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2 ist per Matter in HomeKit integriert

Aqara hat mit dem Bewegungs- und Lichtsensor P2 eine überarbeitete Version seines Home-Kit Bewegungsmelders in den Handel gebracht. Die wohl wichtigste Neuerung ist hier die Tatsache, dass der Sensor die Smarthome-Integration mithilfe von Matter unterstützt und somit direkt in Apple Home oder Amazon Alexa integriert werden kann. Ein kompatibler Thread-Border-Router wie der HomePod mini wird hier allerdings vorausgesetzt. Die vollständige Liste aller aktuell verwendbaren Router findet ihr weiter unten.

Wir konnten bereits einen Blick auf das neuste Zubehör im Aqara-Produktprogramm werfen. HomeKit-Nutzer profitieren neben der Funktion zur Bewegungserkennung auch von dem integrierten Lichtsensor.

In Automationen kann der Aqara P2 beispielsweise nicht nur als Auslöser bei erkannten Bewegungen fungieren, sondern auch Aktionen beim Über- oder Unterschreiten eines bestimmten Helligkeitswerts anstoßen. Beide Sensoren arbeiten unabhängig voneinander. Der im Aqara P2 integrierte Infrarotsensor ist in der Lage, Bewegungen im einem Bereich von bis zu sieben Metern Entfernung und einem Winkel von 170 Grad zu erkennen.

Der neue Aqara-Sensor ist wie bereits sein Vorgänger ziemlich kompakt, im Bild wird dies durch die daneben liegende Münze deutlich. Im Lieferumfang ist zudem ein kipp- und um 360 Grad drehbarer Standfuß enthalten, mit dessen Hilfe man den P2 im Bedarfsfall exakter ausrichten kann. Der Sensor wird dann mit einem doppelseitigen Klebepad auf den Standfuß geklebt. Sollte man die beiden innenliegenden Batterien vom Typ CR2450 wechseln müssen, so lässt sich der Deckel an der Unterseite auch mit angeklebtem Standfuß entfernen. Aqara zufolge sollte dies allerdings erst nach bis zu zwei Jahren nötig sein.

Direkt in HomeKit integriert

Aqara selbst bietet übrigens weiterhin keinen mit Matter kompatiblen Hub an, dieser ist mit dem Aqara Hub M3 für die kommenden Monate angekündigt und soll dann auch die Nutzung von zusätzlichen Funktionen rund um den neuen Sensor ermöglichen.

Die Einbindung in HomeKit ging hier über einen HomePod mini problemlos vonstatten. Ihr müsst dazu lediglich den auf dem beiliegenden Handbuch aufgedruckten QR-Code scannen oder den auf den Sensor selbst angebrachten Zahlencode eingeben. Das Zubehör wird dann in gewohnter Weise von der Home-App erkannt und in Form von separaten Sensoren für die Bewegungserkennung und Lichtstärke im gewünschten Raum bereitgestellt.

Kompatibler Thread Border Router wird vorausgesetzt

Hier nun noch die versprochene Liste mit den derzeit für die Matter-Integration des Aqara P2 kompatiblen Thread-Routern. Laut dem Hersteller wurde dies mit den folgenden Geräten getestet:

SmartThings Hub v3, SmartThings Station, SmartThings Hub Dongle, Aeotec SmartThings Smart Home Hub Amazon: Echo Show 8 (3. Generation), Echo (4. Generation), Echo Hub, Echo Show 10 (3. Generation), Echo Studio (2. Generation), Echo Studio (1. Generation), Eero Max 7, Eero Pro 6E, Pro 6, 6 Plus, 6, PoE 6 und PoE Gateway

Echo Show 8 (3. Generation), Echo (4. Generation), Echo Hub, Echo Show 10 (3. Generation), Echo Studio (2. Generation), Echo Studio (1. Generation), Eero Max 7, Eero Pro 6E, Pro 6, 6 Plus, 6, PoE 6 und PoE Gateway Google: Nest Hub (2. Gen.), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro.

Der Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2 wird in Deutschland zum Preis von 33,99 Euro über Amazon vertrieben. Mit dem Aktionscode MLSP2EU1 reduziert sich dieser Preis anlässlich der Produkteinführung auf 28,90 Euro.