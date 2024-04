Bezahlen an der Zapfsäule: JET Deutschland mit im Boot

Mit JET Deutschland konnte PACE sein Angebot zum bargeldlosen Bezahlen direkt an der Zapfsäule um einen namhaften Partner erweitern. Das mehr als 680 Stationen umfassende Tankstellennetz von JET Deutschland ermöglicht ab sofort den Einsatz der Mobile-Payment-Lösung von PACE.

Konkret haben Autofahrer somit die Möglichkeit, sich den Umweg übers Kassenhäuschen zu ersparen und ihre Tankkosten direkt von der Zapfsäule oder aus dem Auto heraus zu begleichen. Als digitale Zahlungsmittel werden neben der PACE Drive App auch die DKV Mobility App und die App der Hoyer-Unternehmensgruppe akzeptiert. JET betont zudem, dass die Einbindung weiterer digitaler Akzeptanzpartner bereits in Planung ist.

Kassenschlangen ignorieren

Das Bezahlen von der Zapfsäule aus an sich dürfte für Smartphone-Besitzer ja längst keine Neuigkeit mehr sein. Allerdings steht diese Option bislang nur bei einer begrenzten Anzahl von Tankstellen zur Verfügung, sodass die Ergänzung des deutschen Tankstellen-Pools von JET durchaus eine nennenswerte Erweiterung ist.

Der mit dieser Funktion verbundene Komfortgewinn für den Nutzer kann durchaus beträchtlich sein. Im Detail wird der Ablauf des Vorgangs in den jeweiligen Apps erklärt. Zusammengefasst läuft das so ab, dass man zunächst wie gewohnt an einer beliebigen Zapfsäule tankt, die genutzte Säule anschließend in der App auswählt und den Vorgang bestätigt.

Die Tankkosten werden über ein in der App hinterlegtes Zahlungsmittel beglichen und der Tankbeleg wird in der App gespeichert sowie zusätzlich per E-Mail zugestellt.

Noch komfortabler geht’s über CarPlay

Besonders komfortabel wird das Ganze, wenn die genutzte App wie beispielsweise bei PACE Drive der Fall Apple CarPlay unterstützt, und ihr den Bezahlvorgang direkt vom Fahrzeugbildschirm aus abwickeln könnt.

Die PACE-App unterstützt mittlerweile auch ein breites Angebot an Zahlungsmitteln. Neben giropay kann man hier auch Apple Pay und Google Pay, verschiedene Kreditkarten und PayPal zum Begleichen der Tankrechnung von der Zapfsäule aus verwenden.