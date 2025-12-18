Nomad stellt Stratos-Armband für die Apple Watch vor

Nomad erweitert sein Zubehörangebot für die Apple Watch um die neue Stratos-Reihe. Dabei handelt es sich um ein Armband, das feste Titansegmente mit flexiblen Kunststoffelementen kombiniert. Der Anbieter will so die Stabilität eines Metallarmbands mit dem Tragekomfort eines Sportbands verbinden.

Das Armband kostet knackige 179 Euro und richtet sich an Nutzer, die ihre Apple Watch im Alltag ebenso tragen wie bei sportlichen Aktivitäten und dabei Wert auf eine robuste Konstruktion legen.

Kombination aus Titan und flexiblem Kunststoff

Kern des Stratos-Armbands ist der Materialmix aus Titan und Fluorkautschuk, der auch als FKM bekannt ist. Die äußeren Segmente bestehen aus Titan und sorgen für Formstabilität sowie eine technische Anmutung. Im Inneren sind flexible FKM-Elemente integriert, die Bewegungen des Handgelenks ausgleichen und das Band auch bei längerem Tragen angenehm halten. Durch die offene Gestaltung der Titanverbindungen bleiben die farbigen Inlays sichtbar, was sich als modischer Akzent werten lässt.

Nomad setzt auf einen magnetischen Verschluss, der das Anlegen vereinfachen und einen sicheren Halt gewährleisten soll. Ein Werkzeug zur Anpassung der Länge liegt bei. Laut Hersteller hält das Armband seitlichen Zugkräften im Bereich von fünf bis zwanzig Kilogramm stand. Die Konstruktion ist zudem wasserresistent ausgelegt und damit auch für Sport und Alltag geeignet.

Varianten, Größen und Verfügbarkeit

Die Stratos-Kollektion erscheint in sechs Ausführungen. Käufer können zwischen einer Titanstruktur in natürlichem Farbton oder in Schwarz wählen. Als Akzentfarben für die FKM-Inlays stehen Schwarz, Ultra Orange und Volt zur Verfügung. Das Armband ist mit der Apple Watch Ultra sowie mit den Serien 1 bis 11 und der SE kompatibel, für Gehäusegrößen zwischen 42 und 49 Millimetern.

Das Band ist für Handgelenke mit einem Umfang von 130 bis 200 Millimetern ausgelegt. Die Längen der beiden Bandhälften betragen 95 und 135 Millimeter. Alle Varianten sind ab sofort in Deutschland über Amazon erhältlich.