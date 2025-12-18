Kombination aus Titan und flexiblem Kunststoff
Nomad stellt Stratos-Armband für die Apple Watch vor
Nomad erweitert sein Zubehörangebot für die Apple Watch um die neue Stratos-Reihe. Dabei handelt es sich um ein Armband, das feste Titansegmente mit flexiblen Kunststoffelementen kombiniert. Der Anbieter will so die Stabilität eines Metallarmbands mit dem Tragekomfort eines Sportbands verbinden.
Das Armband kostet knackige 179 Euro und richtet sich an Nutzer, die ihre Apple Watch im Alltag ebenso tragen wie bei sportlichen Aktivitäten und dabei Wert auf eine robuste Konstruktion legen.
Kombination aus Titan und flexiblem Kunststoff
Kern des Stratos-Armbands ist der Materialmix aus Titan und Fluorkautschuk, der auch als FKM bekannt ist. Die äußeren Segmente bestehen aus Titan und sorgen für Formstabilität sowie eine technische Anmutung. Im Inneren sind flexible FKM-Elemente integriert, die Bewegungen des Handgelenks ausgleichen und das Band auch bei längerem Tragen angenehm halten. Durch die offene Gestaltung der Titanverbindungen bleiben die farbigen Inlays sichtbar, was sich als modischer Akzent werten lässt.
Nomad setzt auf einen magnetischen Verschluss, der das Anlegen vereinfachen und einen sicheren Halt gewährleisten soll. Ein Werkzeug zur Anpassung der Länge liegt bei. Laut Hersteller hält das Armband seitlichen Zugkräften im Bereich von fünf bis zwanzig Kilogramm stand. Die Konstruktion ist zudem wasserresistent ausgelegt und damit auch für Sport und Alltag geeignet.
Varianten, Größen und Verfügbarkeit
Die Stratos-Kollektion erscheint in sechs Ausführungen. Käufer können zwischen einer Titanstruktur in natürlichem Farbton oder in Schwarz wählen. Als Akzentfarben für die FKM-Inlays stehen Schwarz, Ultra Orange und Volt zur Verfügung. Das Armband ist mit der Apple Watch Ultra sowie mit den Serien 1 bis 11 und der SE kompatibel, für Gehäusegrößen zwischen 42 und 49 Millimetern.
Das Band ist für Handgelenke mit einem Umfang von 130 bis 200 Millimetern ausgelegt. Die Längen der beiden Bandhälften betragen 95 und 135 Millimeter. Alle Varianten sind ab sofort in Deutschland über Amazon erhältlich.
Leider geil.
Gibt’s schon lange bei AliExpress usw. für knapp 30€. Hab ich mir gekauft und macht einen super Eindruck.
Link?
Aber das Material scheint mir nur wie Titan auszusehen aber keins zu sein…
Hast du einen Link zu AliExpress?
Kann hier kein link posten. Sucht mal danach:
Titan-Fluorelastomer-Kautschukarmband für Apple Watch Ultra
Hab ich auch … gibts in Stahl und Titan… ich hab die paar € für Titan draufgelegt :-)
Edelstahl 20€ Titan 30€ ist echt top
Würg!
Ähm das ist fürs handgelenk. Hast du dir das um den Hals gezogen?
Hab zu dicke Handgelenke. 220 mm brauche ich mindestens. Dadurch scheiden viele schöne Bänder für mich aus. Vielleicht gut, sonst würde ich noch mehr Geld für Bänder ausgeben
Das muss ich den Weihnachtsmann verraten ! :)
*dem
Hier schon vor 2 Monaten gekauft.
https://getwowband.com/en-de/products/space9-titanium-fkm-band
180€? Echt jetzt und 30€ beim Chinesen! Das ist genau das Problem warum wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Man kauft doch ein vergleichbares Produkt nicht für 180€ wenn man es für 1/6tel erhält.
Auch der Hinweis der Minderwertigkeit zieht nicht, geht es kaputt kauft man ein Zweites, ist immer noch billiger.
Was sind dann die 180€? Abzocke?
Weil Nomad die ganzen Kosten in die Entwicklung gesteckt hat und hochwertigere Materialien verwendet und die Chinesen die Pläne, schon vor der Veröffentlichung, gestohlen haben und dann billige Kopien davon produziert haben. Nomad stellt wirklich hochwertige Produkte her und es ist schade, das sich andere auf diese Weise bereichern.
Wo produziert Nomad? In China in den selben Fabriken?
ist leider zu vermuten.
Daher vermutlich auch der Diebstahl. Bedeutet nicht, das es dasselbe Produkt ist. Ausserdem kostet die Entwicklung natürlich auch Geld.
Hab mir bei AliExpress Aluminiumstandoffs gekauft 10 Stück für 0,89 Cent gesamt. Bei nem EU Shop kostet 1zu1 der gleiche 1,99… pro Stück … Also die Händler wollen ja auch von irgendwas leben aber die Marge ist halt komplett drüber…
Super Armband! Sieht schick aus und ist sehr angenehm zu tragen. Die Chinesen haben die Baupläne gestohlen, deswegen sind diese billigen Kopien auf Aliexpress.
Gibt es allerdings schon länger. Ich habe das gelbe Statros und bin sehr zufrieden damit.
Ladenhüter!
Viele Sachen auf Aliex sind nicht schlecht, habe schon einige Schnäppchen gemacht. Ein Armband für eine 1.000€ Uhr würde ich dort allerdings niemals kaufen. Schaut euch mal die 1-Sterne Bewertungen an, viele berichten dass die Bänder einfach nicht halten. Für mich ein no-go.
So sehe ich das auch. Ist eben ein Premiumarmband. Und die Qualität ist angemessen. Es ist Grade 4 Titan, so wie die Ultra selbst. Soll jeder machen wie er will, aber ich gebe lieber mehr Geld aus und habe dafür was gescheites.