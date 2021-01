Selfie-Aufnahmen bitte so hier: Die Apple Watch als Sucher

Apples Computeruhr lässt sich schon länger auch als Kamerafernbedienung einsetzen. Einzige Voraussetzung: Die Apple Watch muss sich in Bluetooth-Reichweite des iPhones befinden – also nicht weiter als etwa 10 Meter entfernt sein.

Woran der massenhaft geteilte Tweet des Anwenders Jeff Roy jetzt jedoch (dankenswerter Weise) erinnert hat, ist die Tatsache, dass die Kamerafernbedienung nicht unbedingt nur als Auslöser, sondern auch als handlicher Sucher-Ersatz Verwendung finden kann.

Using your Apple Watch as an iPhone viewfinder: surprisingly latency-free and useful pic.twitter.com/PyoxK6TxND — Mitchell (@strawberrywell) January 6, 2021

Brauchbar während selbst arrangierten Selfie-Aufnahmen, hilfreich in Kombination mit Profi-Applikationen wie FiLMiCPro. In Kombination mit dem Armband der Apple Watch sogar fast am iPhone arretiert.

Wobei der Zubehör-Markt hier natürlich bereits spezialisierte Lösungen wie etwa den ST-09 von Ulanzi anbietet. Ob die vorübergehende Stativ-Befestigung der Apple Watch jedoch die Investition von zusätzlichen $19 Wert ist, entscheidet sich wohl von Fall zu Fall.

Apple Watch steuert die iPhone-Kamera

Gut zu wissen: bei Einsatz der Kamerafernbedienung auf der Apple Watch lässt sich mit einer Berührung des Displays auch die Belichtung anpassen. Zudem stehen eine Handvoll Zusatz-Aktionen zur Verfügung, die direkt am kleinen Display zum Überprüfen frisch geknipster Aufnahmen genutzt werden können.

Um das gerade geschossene Foto anzuzeigen tippt man auf die eingeblendete Miniatur unten links.

Mit dem Wischen nach links oder rechts lassen sich weitere Fotos anzeigen,

Das Drehen an der Digitalen Krone steuert den Zoom. Groß gezoomte Foto lassen sich anschließend durch einfache Berührungen verschieben.

Ein Doppeltap auf das Foto zeigt dieses Bildschirmfüllen an.

Ein einfacher Tap auf den Apple Watch-Bildschirm blendet die Taste zum Schließen und die Anzahl der Fotos aus und auch wieder ein.

In der Kamerafernbedienung lässt sich zudem ein 3-Sekunden-Timer aktivieren, zwischen Front- und Rückkamera hin und her schalten, der Blitz aktivieren und die Live Photo-Funktion an- und abwählen.