Selbst reparieren? Anleitungen und Teile für das iPhone 16e verfügbar

In Apples Self-Service-Reparatur-Store (den Namen hat sich Apple selbst ausgedacht) lassen sich jetzt auch Ersatzteile für das iPhone 16e bestellen. Der seit Februar erhältliche Nachfolger des iPhone SE ist der letzte Neuzugang in dem von Apple wohl vor allem aufgrund rechtlicher Vorgaben eingerichteten Ersatzteil-Shop.

Von besonderem Interesse ist in unseren Augen das in diesem Zusammenhang ebenfalls erhältliche Reparaturhandbuch für das iPhone 16e. Als Nutzer findet man hier nämlich unter anderem auch Unterstützung bei der Fehlersuche an sich und kann darauf basierend entscheiden, ob man sein iPhone tatsächlich selbst reparieren oder sich dabei auf die Routine von Fachpersonal verlassen will.

Diesbezüglich sei auch noch einmal angemerkt, dass ihr hier unbedingt Preisvergleiche anstellen solltet. Denn selbst reparieren heißt hier nicht zwingend, dass ihr auch günstiger davonkommt. Spätestens bei aufwändigeren Reparaturen, die das Ausleihen von Spezialwerkzeug mit einbeziehen, kommt ihr am Ende kaum günstiger davon, als eine bei Apple in Auftrag gegebene Reparatur kosten würde. Die Theorie, dass Apple die Preise für Selbstreparaturen absichtlich auf hohem Niveau hält, um somit zwar den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, aber seine Reparaturhoheit „so weit wie möglich zu erhalten, lässt sich nicht aus der Welt schaffen.

Schnellprüfungen und ausführliche Anleitungen

Wenn es um die Fehlersuche geht, sind die Kapitel „Schnellprüfungen“ und „Apple Diagnose für Self-Service-Reparatur“ im neuen Reparaturhandbuch fürs iPhone 16e ein guter Einstieg. Apple hat damit verbunden auch eine Reihe von einfach durchführbaren Tipps zur Fehlerbeseitigung im Programm.

Für kompliziertere Reparaturen stehen dann ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und zum Teil auch detaillierte Reparaturvideos zum Abruf bereit. Ergänzend dazu hat Apple auch eine Liste aller bestellbaren Ersatzteile für das iPhone 16e inklusive der zugehörigen Bestellnummern veröffentlicht.