Apple Arcade: Das sind die Neuzugänge im Mai

Apple hat die kommenden Neuzugänge für sein Spiele-Abonnement Apple Arcade präsentiert. Nutzer des Dienstes dürfen sich im kommenden Monat auf fünf neue Titel freuen. Für unseren Geschmack war der aktuelle Monat mit Erweiterungen wie „RollerCoaster Tycoon Classic“ allerdings besser aufgestellt.

Als Highlight der für Mai angekündigten Spiele-Neuheiten nennt Apple den für iPhone, iPad, Mac und Apple TV optimierten Titel „What The Clash?“. Apple zufolge kann man den Titel zwar auch alleine spielen, besonders viel Spaß soll „What The Clash?“ allerdings als Partyspiel machen. Man fordert dabei seine Freunde zu Duellen in mitunter sehr schrägen Varianten von klassischen Spielen wie Tischtennis, Bogenschießen, Rennen und Fangen heraus. Der Titel stammt aus dem Entwicklerstudio Triband ApS und ist exklusiv auf Apple Arcade erhältlich.

Bei „With my Buddy“ handelt es sich um eine für alle Apple-Plattformen, inklusive der Vision Pro optimierte Haustiersimulation, in der man Hunde und Katzen von klein auf großziehen und versorgen soll.

„LEGO Friends Heartlake Rush+“ ist ein für jüngeres Publikum ab vier Jahren konzipierter Endlos-Racer, bei dem man in der Rolle von LEGO-Friends-Figuren durch verkehrsreiche Straßen rasen und dabei besondere Gegenstände sammeln muss.

Mit „Words of Wonders: Search+“ findet sich ab Mai ein neues Wortpuzzle im Sortiment von „Apple Arcade“, das so wie es aussieht, jedoch nicht auf Deutsch verfügbar sein wird.

Letzter „Apple Arcade“-Neuzugang im kommenden Monat ist das japanische Match-3-Puzzle „Sumi Sumi+“, das von Apple als perfekte Mischung aus Strategie und Spaß für Fans von niedlichen Puzzlespielen beworben wird.

„Apple Arcade“ ist inzwischen seit mehr als fünf Jahren verfügbar und verspricht ein vielseitiges und abwechslungsreiches Spieleangebot ohne Werbung und In-App-Käufe. Die monatlichen Gebühren für das Spiele-Abo belaufen sich auf 6,99 Euro.