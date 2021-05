Selbst im Einsatz: PowerWave+ Dual-Ladepad für 29 Euro

Zum Wochenstart tritt der Zubehör-Anbieter Anker (wie gewohnt) mit einer ganzen Reihe preisreduzierter iPhone-Accessoires an, die heute vor allem aus der Audio-Kategorie stammen. Neben Kopfhörern, tragbaren Bluetooth-Speakern und dem Konferenzlautsprecher PowerConf S3 wird auch das PowerWave+ Ladepad heute im Blitzangebot für unter 29,99 Euro angeboten.

Die Lade-Basis, die anders als die Produkte vieler Mitbewerber direkt ab Werk mit einem eigenen Netzteil ausgeliefert wird, kann aufgelegte iPhone-Modelle mit der maximalen Drahtlos-Leistung von 7,5W laden und bringt zudem eine Fassung für den Ladepuck der Apple Watch mit.

Ist dieser eingesetzt, bietet sich das PowerWave+ Ladepad als nächtlicher Ablageort für iPhone und Watch an, der sich hervorragend am Nachttisch bzw. (in unserem Fall) im Büro unter dem iMac platzieren lässt.

Offiziell für 35,99 Euro im Verkauf, gab es das PowerWave+ Ladepad zwar schon mehrfach für 29,99 Euro, dieses wird meistens aber für Preise nördlich der 35 Euro angeboten. Nach wie vor eine Empfehlung, die wir selbst im Einsatz haben.

Die heutigen Anker-Tagesangebote

