Erst seit Oktober im Handel: Meross senkt Preise für Matter-Rauchmelder

Die mit Matter kompatiblen Meross Rauchmelder vom Typ MA151H werden erstmals unterhalb der seit dem Marktstart gültigen Preisempfehlung angeboten. Die Preisreduzierung betrifft sowohl Einzelgeräte als auch Sets und gilt ausschließlich für Prime-Mitglieder bei Amazon.

Das Dreierpack ist aktuell für 79,99 Euro erhältlich und liegt damit deutlich unter der bisherigen UVP von 109,99 Euro. Einzelne Rauchmelder werden für 39,99 Euro angeboten statt zuvor 52,99 Euro. Wer bereits über den passenden Hub verfügt, kann den Melder auch ohne Zentrale für 25,49 Euro erwerben. Der bisherige Preis lag hier bei 35,99 Euro.

Meross hatte die Rauchmelder erst im Oktober in Deutschland eingeführt und setzt wie bei anderen Produkten auf den Vertrieb über Amazon. Die aktuelle Aktion markiert damit die erste nennenswerte Preisanpassung seit dem Marktstart und dürfte vor allem für Haushalte interessant sein, die mehrere Melder gleichzeitig nachrüsten möchten.

Matter-Integration und technische Einordnung

Wie bereits zum Verkaufsstart beschrieben, kommunizieren die Rauchmelder über das 433-MHz-Funkband und benötigen für die Einbindung ins Smarthome den Meross-Hub. Dieser wird per WLAN ins Heimnetz eingebunden und kann bis zu 32 kompatible Geräte verwalten. Bestehende Meross-Installationen lassen sich dadurch erweitern, ohne zusätzliche Infrastruktur anschaffen zu müssen.

Über den Matter-Standard ist die Einbindung in Plattformen wie Apple Home und Amazon Alexa möglich. Alarme werden direkt am Gerät akustisch signalisiert, zusätzlich informiert der Hub über vernetzte Endgeräte. Die grundlegende Alarmfunktion bleibt auch bei Ausfall der Internetverbindung erhalten, da die Melder lokal arbeiten und der Hub nicht dauerhaft auf Cloud-Dienste angewiesen ist.

Betrieb, Zertifizierung und Lebensdauer

Meross setzt auf einen Dualsensor, der Rauch erkennen und gleichzeitig Fehlalarme durch Wasserdampf reduzieren soll. Ein Schutzgitter verhindert zudem das Eindringen von Insekten. Die Stromversorgung erfolgt über vier AA-Batterien, die laut Hersteller alle drei Jahre gewechselt werden müssen. Die Rauchmelder sind auf eine Lebensdauer von zehn Jahren ausgelegt und nach DIN EN 14604 für den Einsatz in Deutschland zertifiziert.