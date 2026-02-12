Erste Preisreduzierung seit Marktstart
Erst seit Oktober im Handel: Meross senkt Preise für Matter-Rauchmelder
Die mit Matter kompatiblen Meross Rauchmelder vom Typ MA151H werden erstmals unterhalb der seit dem Marktstart gültigen Preisempfehlung angeboten. Die Preisreduzierung betrifft sowohl Einzelgeräte als auch Sets und gilt ausschließlich für Prime-Mitglieder bei Amazon.
Das Dreierpack ist aktuell für 79,99 Euro erhältlich und liegt damit deutlich unter der bisherigen UVP von 109,99 Euro. Einzelne Rauchmelder werden für 39,99 Euro angeboten statt zuvor 52,99 Euro. Wer bereits über den passenden Hub verfügt, kann den Melder auch ohne Zentrale für 25,49 Euro erwerben. Der bisherige Preis lag hier bei 35,99 Euro.
Meross hatte die Rauchmelder erst im Oktober in Deutschland eingeführt und setzt wie bei anderen Produkten auf den Vertrieb über Amazon. Die aktuelle Aktion markiert damit die erste nennenswerte Preisanpassung seit dem Marktstart und dürfte vor allem für Haushalte interessant sein, die mehrere Melder gleichzeitig nachrüsten möchten.
Matter-Integration und technische Einordnung
Wie bereits zum Verkaufsstart beschrieben, kommunizieren die Rauchmelder über das 433-MHz-Funkband und benötigen für die Einbindung ins Smarthome den Meross-Hub. Dieser wird per WLAN ins Heimnetz eingebunden und kann bis zu 32 kompatible Geräte verwalten. Bestehende Meross-Installationen lassen sich dadurch erweitern, ohne zusätzliche Infrastruktur anschaffen zu müssen.
Über den Matter-Standard ist die Einbindung in Plattformen wie Apple Home und Amazon Alexa möglich. Alarme werden direkt am Gerät akustisch signalisiert, zusätzlich informiert der Hub über vernetzte Endgeräte. Die grundlegende Alarmfunktion bleibt auch bei Ausfall der Internetverbindung erhalten, da die Melder lokal arbeiten und der Hub nicht dauerhaft auf Cloud-Dienste angewiesen ist.
Betrieb, Zertifizierung und Lebensdauer
Meross setzt auf einen Dualsensor, der Rauch erkennen und gleichzeitig Fehlalarme durch Wasserdampf reduzieren soll. Ein Schutzgitter verhindert zudem das Eindringen von Insekten. Die Stromversorgung erfolgt über vier AA-Batterien, die laut Hersteller alle drei Jahre gewechselt werden müssen. Die Rauchmelder sind auf eine Lebensdauer von zehn Jahren ausgelegt und nach DIN EN 14604 für den Einsatz in Deutschland zertifiziert.
Sind halt keine Matter-Rauchmelder, Überschrift ist irreführend
Danke
?? Im Artikel steht: MATTER-KOMPATIBEL, WIRD VERWENDET MIT SMART-HOME-GERÄTEN: Unterstützt das Matter-Protokoll für Apple Home, Siri, Alexa, Google Assistant, Home Assistant und SmartThings. Erkennt der Feuermelder Rauch, werden häufig zusammen gekauft mit smarten Steckdosen automatisch Stromquellen abgeschaltet. Ideal für Sicherheit Zuhause, um Folgebrände effektiv zu verhindern – besonders bei unbeaufsichtigten Geräten im Büro oder Wohnbereich.
Das Hub kann Matter und die Rauchmelder werden mit dem Hub verbunden.
Genau wie bei allen anderen Sensoren von Meross
Aber das reicht doch voll und ganz, wenn der Hub Matter kompatibel ist.
Ja, das funktioniert technisch. Und dennoch ist es kein Matter-Rauchmelder, sondern ein Matter-Hub.
Und nicht jeder möchte 20 Hubs zu Hause stehen haben oder sich komplett an einen Anbieter binden.
Deshalb wäre ein echter Matter-Rauchmelder eine schöne Sache. Davon würde ich dann auch gleich zwei fürs Ferienhaus kaufen.
Nope, die neuen Präsenz Sensoren von Meross funken Matter over Thread, also kein Meross Hub notwendig.
Matter und Thread bitte nicht verwechseln :)
+1
Wenn Rauchmelder für Matter, dann zB der Sensereo MS-1, der kann tatsächlich Matter over Thread.
Oder den Heiman Rauchmelder Matter Over Thread, der ist um einiges preiswerter als der von Sensereo. Aber aufpassen, in identischer Form gibt es auch Rauchmelder bei Heimann, die nicht vernetzbar sind.
Ein hub? Nein danke.
Kennt jemand einen Matter Melder, der wie Google Nest Beleuchtung und natürliche Sprache hat?
Liebe iFun Freunde, können wir uns endlich darauf einigen, das ein Gerät NICHT Matter kompatibel ist , wenn es einen Gateway oder was auch immer benötigt um an ein Matter System angebunden zu werden?
Ich kann auch kein Japanisch, nur weil mein iPhone mir das übersetzten kann.
Danke.