My In&box-App 4.0: Neues Design und Rückkehr der Kilometeranzeige

Zum bevorstehenden Start der neuen Motorradsaison hat In&Motion seine My In&box-App überarbeitet. Mit Version 4.0 erhält die Anwendung nicht nur ein neues Erscheinungsbild, sondern bringt auch eine Funktion zurück, die viele Nutzer bereits aus früheren Versionen kennen.

Die Held eVest mit In&Motion-Modul

Die Anzeige der gefahrenen Kilometer ist wieder Teil der App und wird nun prominenter in die Statistik integriert.

Überarbeitetes Dashboard und vereinfachte Navigation

Die My In&box-App ist die zentrale Schaltstelle für Nutzer des elektronischen Airbag-Systems von In&Motion, wie es etwa in der Held eVest zum Einsatz kommt. Über die App lässt sich die In&box aktivieren, der Systemstatus überprüfen und der aktuelle Batteriestand einsehen. Auch Firmware-Updates, der Wechsel zwischen Erkennungsmodi sowie die Verwaltung der Mitgliedschaft laufen über die Anwendung.

Mit dem aktuellen Update wurde vor allem die Benutzeroberfläche neu strukturiert. Das Dashboard zeigt die wichtigsten Informationen auf einen Blick und verzichtet auf verschachtelte Menüs. Statusmeldungen zum Airbag-System, zur Batterie oder zum aktiven Fahrmodus sind klarer voneinander getrennt.

Die Navigation zwischen In&box, Ausrüstung, Statistik und Benutzerkonto wurde vereinfacht, sodass sich alltägliche Funktionen schneller erreichen lassen. In&Motion setzt dabei auf eine ruhigere Gestaltung mit einheitlichen Farben und größeren Bedienelementen.

Fahrstatistiken wieder mit Kilometerübersicht

Neu beziehungsweise zurückgekehrt ist die Anzeige der gefahrenen Kilometer. Nutzer können nun wieder einsehen, welche Strecken sie selbst innerhalb eines bestimmten Zeitraums zurückgelegt haben. Zusätzlich zeigt die App Vergleichswerte aus der Community an.

Wie schon zuvor bleibt das Airbag-System auch ohne aktive App vollständig funktionsfähig. Die Anwendung dient vor allem der Kontrolle, Konfiguration und Auswertung und ist nicht Voraussetzung für den Schutz während der Fahrt.

Schutzausrüstung, Einmalkauf und Abo

In&Motion bietet kein komplettes Airbag-System aus einer Hand an, sondern stellt das elektronische Modul bereit, das in kompatible Westen oder Jacken verschiedener Hersteller eingesetzt wird. Motorradfahrer erwerben zunächst eine passende Airbag-Weste oder Jacke, etwa von Held, Ixon oder Klim. Je nach Modell liegen die Preise hierfür meist zwischen 400 Euro und 500 Euro.

Hinzu kommt die In&box selbst, also das Elektronikmodul mit Sensorik und App-Anbindung. Dieses kann entweder einmalig für knapp 400 Euro gekauft oder im Rahmen eines Abonnements genutzt werden, das aktuell 120 Euro pro Jahr kostet. Das Abo umfasst fortlaufende Software-Updates sowie eine dauerhafte Garantie für das Modul. Wer sich später für den Kauf entscheidet, profitiert davon, dass bereits gezahlte Abo-Beiträge den Kaufpreis reduzieren. In der Summe liegt der Einstieg in das System damit bei etwa 800 Euro, abhängig von gewählter Kleidung und Vertragsmodell.