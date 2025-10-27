Matter-Rauchmelder von Meross starten offiziell in Deutschland

Meross bietet sein mit Matter kompatibles neues Rauchmeldermodell MA151H jetzt offiziell in Deutschland an. Wie bei dem Anbieter üblich, läuft der Vertrieb hierzulande über Amazon. Dort ist das Gerät wahlweise mit oder ohne den benötigten Hub sowie in einem günstigeren Starter-Kit mit drei Meldern erhältlich.

Die Rauchmelder kommunizieren im 433-MHz-Band und benötigen für die Integration ins Smarthome den Meross-Hub MSH450. Dieser wird über WLAN mit dem Heimnetz verbunden und kann bis zu 32 auf dem energiesparenden und reichweitenstarken Funkprotokoll basierende Geräte verwalten. Wer also beispielsweise bereits Meross-Geräte wie das Innen-Thermometer mit Uhranzeige besitzt, kann sich die Anschaffung eines weiteren Hubs möglicherweise sparen.

Über Matter in Apple Home & Co.

Die neuen Rauchmelder von Meross lassen sich auf Basis von Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa integrieren. Die Geräte präsentieren sich nicht nur wesentlich eleganter als ihr Vorgänger, sondern wurden laut Hersteller auch technisch umfassend verbessert. Ein Gitter schützt vor dem Eindringen von Insekten. Ein neuer Dualsensor soll dafür sorgen, dass Rauch zuverlässiger erkannt und besser von Wasserdampf unterschieden werden.

Im Alarmfall lösen die Rauchmelder selbst sowie die zugehörige Basisstation einen entsprechenden Signalton aus. Zudem wird die Warnung auch als Mitteilung auf Apple-Geräten angezeigt und lässt sich, wenn gewünscht, mithilfe der Meross-App stummschalten. Der Hersteller betont, dass die Alarmfunktion auch bei einer Internetstörung oder einem Ausfall des Heimnetzes gewährleistet ist.

DIN-Zulassung und 10 Jahre Lebenszeit

Die Rauchmelder werden mit vier AA-Batterien betrieben, die laut Meross im Schnitt alle drei Jahre erneuert werden müssen. Die Rauchmelder selbst sind auf eine Lebenszeit von zehn Jahren ausgelegt und den Produktinformationen zufolge nach DIN EN 14604 für den Gebrauch in Deutschland zertifiziert.

Das Starter-Kit mit einem Rauchmelder und dem benötigten Hub ist zum Preis von 44,99 Euro erhältlich. Für ein Set mit drei Rauchmeldern und Hub bezahlt man 89,99 Euro. Wer den Meross-Hub bereits besitzt, kann einen einzelnen Melder zum Preis von 29,99 Euro hinzufügen.