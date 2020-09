Seit iOS 13.7: Google-App stürzt bei vielen Nutzern direkt ab

Die offizielle Google-Applikation zum schnellen Zugriff auf die Google-Suche, auf den persönlichen Suchverlauf und auf eigene Sammlungen scheint unter iOS 13.7 mit massiven Problem zu kämpfen.

@AppleSupport

I just updated my iPhone XS to iOS 13.7.

The @Google app now crashes on launch.

I tried power cycling the iPhone and force quitting the app.

I also uninstalled the app and reinstalled it from the App Store. It worked briefly and is now crashing again on launch.

— Joe Sarsero (@JoeSarsero) September 3, 2020