SEGA-Spiele gratis: Mehrere Klassiker verschwinden bald

SEGA bereitet sich darauf vor, mehrere ältere Spiele aus dem App Store und Google Play zu entfernen. Die betroffenen Titel stammen aus der „SEGA Forever“-Reihe, die ursprünglich 2017 gestartet wurde und klassische Konsolenspiele auf mobile Geräte bringen sollte. Bereits 2023 wurde die Initiative offiziell eingestellt, einige Spiele blieben jedoch weiterhin verfügbar.

Nun kündigen Hinweise in den Apps selbst an, dass der Download bald nicht mehr möglich sein wird. Insgesamt betrifft dies neun Spiele:

Crazy Taxi Classic, Streets of Rage Classic, Streets of Rage 2 Classic, Sonic CD Classic, Sonic the Hedgehog 4 Ep. II, Virtua Tennis Challenge, Shining Force Classics, Golden Axe Classics und Super Monkey Ball: Sakura.

Nutzer können die Spiele aktuell noch kostenlos und ohne In-App-Käufe herunterladen. Zwar enthalten die Apps Werbung, doch diese lässt sich während des Spielens in der Regel überspringen. Unklar ist, ob die Werbeeinblendungen auch nach der geplanten Abschaltung weiter funktionieren. Wer die Spiele rechtzeitig installiert, kann sie laut SEGA jedoch dauerhaft weiternutzen.

Laufzeit unklar, Speicherpflicht bleibt

Ein konkretes Datum für die endgültige Entfernung hat SEGA bislang nicht veröffentlicht. Interessierte Anwender sollten die Spiele daher möglichst bald laden, da nach dem App-Store-Rückzug der Klassiker wohl kein erneuter Download möglich sein wird.

Wichtig ist, dass die Spiele dauerhaft auf dem Gerät verbleiben müssen. Bei einer Deinstallation oder einem Gerätewechsel können die Apps später nicht erneut aus dem Store geladen werden.

Andere SEGA-Titel wie „Sonic the Hedgehog“ oder „Sonic the Hedgehog 2“ sind bislang nicht betroffen. Parallel arbeitet SEGA an neuen Projekten. So plant das Unternehmen mit „OutRun“ eine Kinoadaption des beliebten Rennspiels umzusetzen, die unter der Regie von Michael Bay entstehen soll.

