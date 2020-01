Secret Oops: Netter Neuzugang bei Apple Arcade

Habt ihr euer Apple-Arcade-Abo noch aktiv? Dann werft mal einen Blick auf Secret Oops!. Der Neuzugang sieht vielversprechend aus und könnte dazu geeignet sein, einige Stündchen nette Unterhaltung aus Apples Spiele-Abo herauszupressen.

In Secret Oops! steht ihr vor der Aufgabe, einem selten dämlichen Spion davor zu bewahren, von Sicherheitskameras erkannt zu werden oder in irgendwelche Fallen zu laufen. Es ist an euch, diese Systeme rechtzeitig zu erkennen und zu deaktivieren.

Die Entwickler setzen hierbei besonders auf das kooperative Spiel und bieten neben dem Einzelspiel auch die Möglichkeit zu lokalen Mehrspieler-Partien. Neben dem iPhone steht das Spiel auch auf dem iPad und Apple TV bereit. Die Freigabe der Mac-Version steht noch aus.

Secret Oops! – Die Spielfunktionen im Überblick: