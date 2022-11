ScreenTime+ macht echte App-Blockierung möglich

Seit der Einführung von iOS 15 versteht sich Apples iPhone-Betriebssystem auf das Arbeiten mit so genannten Fokusoptionen. Diese gestatten das Verhalten des iPhones, was App-Nutzung, die Anzeige von Benachrichtigungen, die Geräte-Lautstärke und Ähnliches angeht, für den Einsatz in unterschiedliche Situationen zu konfigurieren und diese anschließen je nach Bedarf abzurufen.

Die Fokusoptionen lassen sich auf vielfältige Art und Weise konfigurieren, fallen dabei jedoch so umfangreich aus, dass selbst Apples stichpunktartige Einführung der unterschiedlichen Fokus-Kapazitäten das Zeug dazu hat, Einsteiger vom Einsatz der noch jungen Systemfunktion abzuschrecken.

Für andere Anwender hingegen fallen die Einschränkungen, die sich mit den Fokusoptionen vornehmen lassen, noch viel zu flexibel aus. Wer etwa seine Nutzung sozialer Netzwerke reduzieren und nicht bei jedem Griff nach dem iPhone wieder den E-Mail-Eingang überprüfen möchte, der findet in den Fokusoptionen nur unzureichende Möglichkeiten sein eigenes Nutzungsverhalten zu reglementieren, um dieses so langfristig zu ändern.

Echte App-Blockierung möglich

Genau hier setzt die iPhone-Applikation ScreenTime+ der beiden Entwickler Alexander Heinrich und Frederik Riedel an, die ihr vielleicht schon von Projekten wie Homie, Lyd, oder dem Sonos Controller für die Mac-Menüleiste kennt.

ScreenTime+ versorgt die Fokusoptionen des iPhones mit eigenen Fokus-Filtern, die ihr selbst erstellt und ausgewählte Applikationen hier so konfigurieren könnt, dass sich diese während des Fokus gar nicht mehr aufrufen lassen.

Blockiert Apps und Webseiten

In der App könnt ihr eure größten Alltags-Zeitfresser dafür so konfigurieren, dass diese in Abhängigkeit vom gerade gewählten Fokus blockiert werden und euch etwa während der Arbeit nicht mehr von der eigentlichen Beschäftigung ablenken.

Die Anwendung selbst lässt sich in ihrer Basisversion kostenlos einsetzen, für das Freischalten aller pro Funktionen werden einmalig 35,99 Euro berechnet oder alternativ 9,99 Euro im Jahresabo.

Die Entwickler erklären gegenüber ifun.de: