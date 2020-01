Scosche BaseLynx: Flexible Multi-Ladestation im Apple-Vertrieb

Scosche bietet sein modulares Ladesystem BaseLynx jetzt auch in Deutschland an. Der Preis für das Dreifach-Ladegerät ist allerdings gesalzen: Satte 159,95 Euro will der Hersteller dafür haben. Der Vertrieb läuft vorerst ausschließlich über den Apple Store.

Mit „modular“ ist es ist es in Deutschland beim Scosche BaseLynx allerdings nicht weit her. Hierzulande wird aktuell ausschließlich das Dreifach-Set angeboten, die darüber hinaus vom Hersteller angekündigten Erweiterungsmodule gibt es bislang jedoch nur in den USA.

Das zum Preis von 159,95 Euro erhältliche Set beinhaltet neben drahtlosen Ladeplattformen für iPhone und Apple Wach auch einen mit einem 18W USB-C-Power-Delivery-Anschluss und zwei 12W USB-A-Anschlüssen ausgestatteten Ladeständer.