Schrittzähler++ mit neuer Apple-Watch-Komplikation und feineren Zielvorgaben

Die Apple-Watch-Integration der Schrittzähler-App wurde bereits vergangenen Monat überarbeitet. Jetzt liefert der Entwickler noch eine zusätzliche Komplikation für die Verwendung mit kompatiblen Zifferblättern nach. Ihr könnt nun schlicht die am aktuellen Tag zurückgelegten Schritte und die daraus resultierende Entfernung gemeinsam in Zifferblätter anstelle der sonst üblichen Kombinationen aus Einzelwerten und App-Logo einbinden.

